Àlex Márquez: “Yo tengo mi favorito, claro: Marc es capaz de todo”

Todos, todos, seguimos estremecidos ¿verdad? con el accidente que sufrió Àlex Márquez (Cervera, Lleida, 23 de abril de 1996) en el Circuit de Catalunya, en Montmeló (Barcelona). Y aquí está, de nuevo, dispuesto a pelearse con los mejores, porque él es el actual subcampeón del mundo de MotoGP y, por tanto, está en el grupo de los escogidos.

Solo hay tres pilotos en el Mundial de MotoGP, en la parrilla de la categoría reina, que han conseguido ascender tras ganar los dos títulos previos de Moto3 y Moto2: los hermanos Márquez Alentá y Pedro Acosta. El pequeño de los Márquez Alentá ya ha dejado de ser, desde hace mucho, el hermano de…Y lo ha dejado ser por su tremenda personalidad, por sus manos, victorias, títulos y, sobre todo, porque ya es de los cinco mejores del mundo. Lo es.

Usted lleva ya 15 años en el Mundial, debutó en Jerez-2012, ¿qué versión tiene de un campeonato que llega a su segunda parte con cinco pilotos metidos en un puño, separados por solo 24 puntos?

Supongo que tengo la misma versión del Mundial que tiene todo el mundo ¿no? Viendo la primera parte del campeonato, no diría, como he oído y leído, que nadie quiere ganarlo. No, lo que ha ocurrido es que ha coincidido, tal vez por vez primera en mucho tiempo, que nadie ha sido lo suficientemente consistente durante estos primeros 11 grandes premios, como para adquirir una cierta ventaja que le convierta en el principal favorito.

Todo el mundo ha fallado, poco o mucho, por una u otra razón, a lo largo de este arranque.

Todos, todos, han tenido problemas y no soy capaz de incluirme en ese paquete, aunque podría, pese a que me he perdido tres grandes premios, que es un mundo. Pero, por ejemplo, el mismo Marc se ha perdido dos fines de semana, que son 74 puntos o Marco (Bezzecchi), que empezó muy fuerte…no sé. Creo que Jorge (Martín) ha sido el único que ha sabido tener paciencia y, pese a que, a veces, no ha conseguido subirse al podio, logró llegar al parón de las vacaciones como líder y eso fue posible porque cuando tuvo que conformarse con el séptimo puesto, lo aceptó.

"Este Mundial tiene la particularidad que, en su primera parte, no ha habido un piloto que estuviese en el podio con regularidad y pudiese convertirse en el principal favorito, pero creo que, en la segunda parte del campeonato, sí aparecerá ese piloto". Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati y subcampeón de MotoGP

En un campeonato tan, tan, igualado, es más, nunca antes los cinco primeros estuvieron separados solo por 24 puntos, mantenerse en el podio, te puede dar el título ¿no?

Por descontado, sí. Normalmente, un campeón de MotoGP se cimenta, se construye, estando, de principio a fin, en el ‘cajón’ y este año, de momento, no estamos viendo esa figura que esté constantemente en el podio, sea el circuito que sea y sin importar las condiciones en las que se corre. Me refiero a ser cuarto, si quiere hasta quinto, en el podio y, por supuesto, ganando alguna carrera de vez en cuando. Hasta ahora, insisto, no lo hemos visto, pero yo creo que eso cambiará en esta segunda parte del campeonato, lo creo, sí.

Está pensando en algún candidato concretamente.

No sé, pienso en Jorge (Martín), Marc (Márquez) y Marco (Bezzecchi), que son los que más números tienen de adquirir ese protagonismo, pero no nos olvidemos de Ai (Ogura) porque, en las últimas cuatro carreras, ha sumado casi los mismos puntos que Marc. Y, sí, tal vez también ‘Diggia’, al que le falta un último pasito, que podría conseguir en los próximos grandes premios.

No hace falta que le pregunte por quién apostaría ¿no?

En efecto, no hace falta. Usted hace la pregunta y usted mismo puede confeccionar la respuesta ¿verdad? Está claro que si jugase, que no juego, apostaría todo mi dinero a que Marc ganará el título, entre otras cosas porque vivo con él, me entreno con él, compito con él, me peleo con él y sé de lo que es capaz, de todo lo que es capaz. En ese sentido, no soy dudoso.

Y usted, que empieza ya a recuperar su mejor estado, ¿qué papel puede jugar en esta segunda parte del Mundial?

¡Ojalá! pueda tener cierto protagonismo, lo voy a intentar, claro que sí. Tengo algunas ventajas sobre ellos: no me juego nada, tengo al primero, a Jorge (Martín), a 121 puntos, aunque, visto lo que han hecho Marc y Ai, igual no son muchos. Eso sí, he estado lesionado, me he perdido tres grandes premios y, ahora, tengo la oportunidad de disfrutar de cada carrera como si fuese la última, no pensando en la exigencia de tener que conseguir puntos.

Àlex Márquez es un auténtico apasionado del fútbol, aquí lo ven en un estadio en Santiago de Chile. / GRESINI RACING TEAM

Ya le veo echándole una mano a Marc para repetir título.

Nada, nada, Marc no necesita mi ayuda. Estas tres semanas de vacaciones me han servido para hacer una segunda pretemporada, cada vez me encuentro mejor, mucho mejor, aunque aún me falta recuperar algo de fuerza, pero me siento muy fuerte. Mi intención, a partir de este fin de semana, es volver a ser competitivo y estar en el podio siempre que pueda y, si se puede, ganar algún gran premio. Y, claro, cuando tu objetivo es pelear por el podio, seguro que acabas enfrentándote a cualquiera de esos cinco candidatos y puede, sí, que una vez beneficies a uno y, en otra, fastidies a otro, pero mi deseo es despedirme de la familia Gresini con los mejores resultados posibles.

¿Siente que se le ha escapado un año para repetir subcampeonato?

No, no, tanto como eso no, ni hablar. La sensación que tengo es que, después del accidente de Barcelona, me vuelvo a sentir vivo, piloto y competitivo. Y eso ya es mucho, lo es todo. Y, por descontado, no pienso, como dice Marc que, sin mis ausencias en Mugello, Balaton Park y Brno, hubiese estado en la pomada, en la lucha por el título. Siento que en Barcelona me salvé de una buena y, ahora, vuelvo a empezar de cero con muchas ganas e idéntica motivación. Tanta que me haría ilusión, mire lo que le digo, ser el campeón de la segunda vuelta.

Por fin anunciaron su fichaje por KTM por las dos próximas temporada, lo que significa algo muy, muy, importante, vuelve a estar en un equipo oficial de fábrica.

Ser subcampeón del mundo, el pasado año, con el ‘team’ Gresini Ducati me ayudó mucho, desde luego, y el objetivo era, sin duda, volver a estar en un equipo de fábrica, ser oficial de verdad, y tener toda una factoría detrás. Lo del anuncio, la verdad, no me preocupaba, pues yo ya me sentí liberado cuando firmé el contrario y ese momento se produjo hace muchas semanas, lo que me ha permitido afrontar el resto de temporada con más calma y serenidad.

"Siempre he sentido el apoyo de mi familia, de los míos, de mi equipo, de la gente y jamás he prestado atención a los que opinan que estoy aquí por ser el hermano de Marc. Si a los 30 años y tras dos títulos mundiales no he convencido a algunos de que eso es falso, ya no los conquistaré para mi causa, pero no me preocupa, no"

Supongo que se sentirá muy contento y orgulloso de que ya nadie hable de que usted está en el Mundial por ser el ‘hermano de..’

Nunca, jamás, he hecho caso a esas cosas. Bueno, ni yo, ni mi familia, ni mis equipos. He tenido siempre la suerte de contar con el apoyo de todos los míos. Siempre me han respetado mucho. Pero hay algo que tengo muy claro, si con 30 años no has convencido a los que piensan que estoy aquí por ser el hermano de Marc, olvídate, ya no lo lograrás. A esos, ya no los conquistarás para tu causa. Me gustaría gustar a todo el mundo pero, a veces, no se puede.

No me negará que tener el reconocimiento del ‘paddock’ es algo para sentirse orgulloso.

Sí, sí, claro que se lo reconozco ¡faltaría más! Lo único que digo es que jamás me ha preocupado eso, no he vivido, crecido y competido pensando que debía ganarme el respeto del ‘paddock’. He hecho mi camino y he tratado gustar a todo el mundo y, sobre todo, ser honrado y profesional con todos. Y, sí, me siento muy recompensado y orgulloso de cómo me ve la gente, pero más contento estoy de llegar a casa y apagar, cada día, la luz de mi mesita de noche orgulloso de haber hecho mi trabajo lo mejor posible y, sobre todo, haberme comportado con todo el mundo como siempre quisieron mis padres que me comportase.

Posiblemente tiene esa sensación porque usted, como su hermano Marc, es de los que piensa que no todo es ganar en esta vida.

Noticias relacionadas

Mire, yo, bueno, nosotros, hemos conseguido convertir nuestro juego, nuestra diversión, nuestro principal entretenimiento, en nuestra profesión, gracias al sacrificio de nuestros padres. Y, a partir de ahí, nos hemos ganado el respeto, creo, de todo el mundo. Ganar sirve para mantenerte vivo, para tener equipo, trabajo y seguir apasionándote con tu deporte, con tu profesión, pero tanto Marc como yo defendemos que, cuando tú le pones corazón a todo lo que haces, la felicidad acaba siendo inmensa. E, insisto, el reconocimiento del ‘paddock’ lo agradezco, pero no me cambia nada.

Fuente: El Periódico