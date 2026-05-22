De Álex Márquez a Fabio Quartararo: vuelve el MotoJunior, donde nacen las futuras estrellas de MotoGP

Desde hace años, MotoGP Sports Entertainment Group (anteriormente conocida como Dorna) está trabajando para consolidar los campeonatos trampolín y favorecer que lleguen los pilotos con más talento al mundial de MotoGP. Son conscientes de que para eso, hace falta una buena cantera. Y parte de ella es el MotoJunior, antes conocido como JuniorGP, que arranca este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya con una imagen renovada. De él han salido muchos de los actuales pilotos de la categoría reina del motociclismo.

El campeonato forma parte del ya conocido como 'Road to MotoGP' junto a otras categorías como la Red Bull Rookies Cup o la Asian Talent Cup. Arrancará en Montmeló para la primera de sus siete rondas tan solo una semana después de la cita anual del Mundial de Motociclismo en el trazado catalán, y los fans podrán disfrutar de un total de siete carreras programadas en el trazado. Todo esto, con la presencia de 160 pilotos sobre el asfalto, repartidos en las categorías de Moto3 Junior World Championship (36), Moto2 European Championship (31), Moto4 European Cup (56) y Stock European Championship (34).

El plato fuerte, sin duda, será la categoría de Moto3, donde en el pasado se han coronado auténticos talentos y que sirve como preparación para algunos de los chavales que se gradúen con buena nota y obtengan el billete al Mundial. El ejemplo más reciente de ello es Brian Uriarte, quien logró ser campeón el pasado curso y este año ya milita en las filas del Red Bull KTM Ajo en Moto3.

Antes de ser conocido como MotoJunior o JuniorGP, fue el FIM CEV. De aquella época salieron campeones como Álex Márquez o Fabio Quartararo, así como otros pilotos en la actual parrilla de MotoGP que no llegaron a ser campeones. En el caso del piloto catalán se llevó el título en 2012, tras lograr dos victorias en Navarra y Albacete y otras dos segundas plazas en Motorland y Barcelona. Estos cuatro podios le valieron para hacer sus primeros 'wild card' en Moto3 aquel mismo curso, convertirse en piloto permanente en 2013 con el Estrella Galicia 0,0 y llevarse el título mundialista en 2014.

Alex Márquez, campeón del CEV en 2012 / MotoJunior

Sin duda uno de los grandes fenómenos en la categoría en todos los tiempos ha sido Fabio Quartararo. El francés fue campeón del FIM CEV Moto3 a los 14 años y 218 días, convirtiéndose en el campeón más joven en 2013. Tuvo que quedarse un curso más en la categoría al no cumplir la edad necesaria para dar el salto al mundial. Y en 2014, volvió a coronarse. Aquello le valió, finalmente, el billete al Mundial. De hecho, su paso por el campeonato 'trampolín' fascinó a tantos que comenzaron a compararle con Marc Márquez, algo que, según reveló posteriormente, le pasó mucha factura a nivel mental.

Fabio Quartararo, el campeón más joven de la historia en el CEV en 2013 / CEV

No bajó el nivel en 2015. Por aquel entonces se llevó el título Nicolò Bulega, quien ya apunta a llevarse el título de WorldSBK a finales de este curso tras sacar 95 puntos a su perseguidor, Iker Lecuona, y haber sido subcampeón en la categoría hasta en dos ocasiones. Aquel 2015, se llevó una victoria y cuatro podios que le valieron para ser campeón. Posteriormente ganarían otros nombres mundialistas como Lorenzo Dalla Porta (2016) o Dennis Foggia (2017).

Tres pilotos actuales de MotoGP vienen de ganar el MotoJunior

En 2018 llegaría el momento de Raúl Fernández. El piloto madrileño, actualmente en MotoGP con el Trackhouse de Aprilia, se hizo con tres victorias y logró terminar el campeonato con 77 puntos de ventaja sobre Sergio García Dols. En 2019, el logro fue para el catalán Jeremy Alcoba.

Y desde entonces, todo fueron campeones que actualmente se encuentran en el Mundial. En 2020 fue el turno de Izan Guevara y en 2021 el de Dani Holgado. El mallorquín, campeón de Moto3 en 2022, suena en las quinielas para subir a MotoGP en 2027 con el Pramac Racing mientras que el valenciano lo haría con el Gresini Racing.

Izan Guevara fue campeón del JuniorGP en 2020 / Aspar Team

Después vinieron los turnos de José Antonio Rueda (2022), campeón de Moto3 en 2025, Ángel Piqueras (2023), Álvaro Carpe (2024) y Brian Uriarte (2025). Sin duda, hay mucho talento en el campeonato 'trampolín'. Y la gran noticia es que, en su inmensa mayoría, los campeones terminan siendo de la cantera española. Porque en los últimos diez cursos, ocho de los campeones del MotoJunior son de los nuestros.