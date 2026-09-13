Àlex Márquez explica por qué no pudo alcanzar a Marc: "Tenía una décima guardada y jugaba con nosotros"

Álex Márquez se topó este domingo con una roca dura de roer. Y no era otra que su hermano mayor Marc. El '73', quien partía desde la novena posición en parrilla, protagonizó una espectacular remontada que lo llevó hasta la segunda plaza, muy cerca de disputar la victoria. Pero le fue muy complicado ir a por ella con un Marc muy fuerte y con un ritmo excepcional.

La jornada del sábado fue bastante complicada para el catalán. Sufrió dos caídas en la Q2 que lo llevaron a no poder mejorar su tiempo y partir desde el final de la tercera línea de parrilla. "No era fácil, y no esperaba recuperar tanto. Pensaba que yendo perfecto tal vez llegábamos cuartos, pero me he encontrado muy bien desde el principio, he usado mucha energía tanto de neumático como físicamente y ahí lo pagas un poquito. Ha sido una carrera bastante rápida e interesante", comenzaba valorando ante el micrófono de DAZN.

Álex y Marc Márquez celebran su podio en Misano / DANILO DI GIOVANNI / EFE

De no haber cometido errores, Àlex confesó que siente que habría podido estar ahí con su hermano Marc. "Sentía que podía ir adelante, pero ayer cometí esos errores en la qualy que han hecho que hoy podríamos haber luchado por la victoria, pero ha fantado empezar más adelante", decía.

Delante tenía a su hermano mayor, quien no tiró la toalla. "Cuando he llegado detrás de Marc y Martín, la temperatura del neumático de delante y la presión ha subido. Marc se estaba guardando muchísimo, lo veía raro, y luego cuando ha pasado a Jorge me ha costado esa vuelta y media, dos, adelantar a Jorge. Él ha hecho el 'gap' ahí y digo 'va, ahora con aire fresco bajaré la temperatura y la presión y podré ir a por él'. Pero entonces él lo tenía muy controlado. Él tenía una decimita guradada y con ella iba jugando con nosotros", expresaba entre risas.

El '73' tuvo un encontronazo con Pedro Acosta en pista, sacándole la mano su batalla en pista, un gesto que también comentío. "La entrada esa de la diez, casi yendo recto contra mí, no me ha gustado mucho, pero son cosas de pista y Pedro es un tío con el que se pueden hablar las cosas, y se ha quedado ahí", valoraba sobre la situación Àlex.

Este podio es un soplo de aire fresco para Àlex, que sufrió hace cuatro meses un grave accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya que lo mantuvo lejos de las pistas durante varias carreras. "Estoy muy contento porque en los últimos GP se nos escapaba el podio por detalles. En Alemania me caí, luego en Silverstone el error de la 1, en Aragón la salida caótica... y aquí hemos podido ser muy constantes", expresaba.

"Hacer este podio tras la lesión de Montmeló es improtante para mí y para el equipo. A partir de aquí hay que intentar seguir a este nivel de aquí a final de año, creo que podemos hacer grandes cosas e intentaré dar lo mejor de mí para despedirme bien del equipo Gresini", terminaba diciendo. Y es que en 2027, pondrá rumbo al box oficial de KTM.