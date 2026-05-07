Álex Márquez no se esconde: "Habrá que ver si lo de Jerez es flor de un día"

Álex Márquez aterriza este fin de semana en Le Mans tras convertirse en el héroe local en Jerez. El piloto de Cervera logró la segunda victoria consecutiva en el trazado andaluz y volvió a firmar un fin de semana sólido tras un inicio de 2026 complejo, lejos de los resultados conseguidos el pasado curso, en el que resultó subcampeón.

El pasado curso pareció antojársele mucho más fácil el '73'. Consiguió tres victorias, pero la buena inercia con el Gresini Racing llegó a su fin al comienzo de la actual temporada. Con resultados grises, el de Cervera aún no había logrado subirse al podio, ni al sprint, ni en domingo. Lo más cerca que estuvo de ello, fue la cuarta plaza en la carrera corta en el Circuito De Las Américas. Pero todo cambió en Jerez. "Fue un fin de semana increíble para nosotros, pude tener la sensación y la velocidad de 2025 y eso me permitió pilotar muy bien", recordaba el piloto catalán en la rueda de prensa oficial.

Alex Márquez rodando en Jerez / Europa Press/Contacto/Nuno Reisi / Europa Press

Sin embargo, tiene claro que será complicado volver a ocupar la parte más alta del podio en Francia. "No seria realista pensar en la victoria aquí", expresaba Álex. El menor de los Márquez sabe que se encuentra en un punto crucial de la temporada para recuperar las sensaciones. "Aquí en Montmeló y Mugello, tendremos tres fines de semana muy importantes para nosotros para probar si lo de Jerez es flor de un día o podemos mantenerlo toda la temporada, vamos a tratar de dar el máximo", expresó.

El piloto del Gresini Racing celebra el "paso hacia adelante" tras el test que se celebró en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. "Vamos más fuertes, pero tenemos que confirmarlo en otros circuitos", expresó el catalán, que tendrá una nueva oportunidad de probarse en una jornada de test el próximo 18 de marzo, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde se celebrará otro test.

La GP25 acentúa sus puntos débiles

"Espero ser capaz de mantener esta inercia todo lo que podamos. La victoria en Jerez ha sido una inyección de felicidad para mí y para el equipo, y tras este difícil arranque de temporada, parece que estamos de vuelta pero aún quedan muchas cosas por confirmar", decía Àlex.

Por otro lado, el catalán se atrevió a señalar los puntos débiles que experimentó a principios de curso. "Sobretodo me costaba mucho parar la moto de la manera correcta y en el momento adecuado, y con mi estilo de pilotaje no ayudaba en este aspecto. Con la 24 perdía un poquito de tiempo en aquel punto, pero este año, donde en ese punto aún tenía peores sensaciones, la difrencia era aún mayor", decía. Pero todo cambió en Jerez. "A partir de Jerez hemos sido capaces de tener unas sensaciones parecidas a las del año pasado, y he sido capaz de marcar la diferencia en esos otros puntos donde soy rápido, como tracción o paso por el ápice... pero estamos a un punto similar a la 24 ahora mismo", sentenciaba.