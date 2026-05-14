Álex Márquez: "Si yo doy un paso y Marc se recupera, ojalá volver a pelear los dos por victorias"

El pasado año Álex Márquez fue el gran protagonista del Gran Premio de Catalunya. Entonces compartió la gloria con su hermano Marc, que esta vez, tras su accidente en Le Mans, le ha dejado ‘solo ante el peligro’ en Montmeló. Charlamos con el menor de los Márquez antes de el fin de semana más especial, en casa.

En Jerez repitió victoria de un año a otro y por todo lo alto ¿Puede ocurrir también este domingo en Barcelona?

Hay posibilidades. Siempre que comienza un fin de semana, pienso en lo mejor. Salgo de casa pensando que voy a ganar. Y a lo largo del fin de semana ves realmente a qué puedes optar. El resultado final depende de muchos factores.

A nivel mental, ¿cómo se encaja un subidón como el de Jerez y un bajón como el de Le Mans?

El subidón está muy bien y el bajón también. Una carrera como la de Francia te hace tener los pies en el suelo. Después de un fin de semana en el que salió todo muy fácil, en Jerez, vuelves un poco a la realidad. Al final ese extra de confianza no es bueno. Son 22 grandes premios y no todos pueden salir bien. Alguno irá mal y lo has de superar de la mejor manera.

Álex Márquez, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Eres el vigente subcampeón del mundo, ¿te da más tranquilidad para lo que venga? ¿O te supone un plus de ansiedad por dar el paso definitivo e ir por el título?

Intento no pensar mucho en lo que hice el año pasado, sino al revés. Cada año es nuevo y en este deporte tienes que vivir de lo que has hecho en la última carrera. Y cambia mucho. Es verdad que cuando me retire de aquí a diez años veré mi palmarés con más ilusión. Pero ahora no. Ahora es algo que hemos hecho muy bien. Hemos aprendido de esa situación y queremos continuar con la mejor manera.

A principio de curso dijiste que te marcarías objetivos realistas para esta temporada a partir de la quinta o la sexta carrera, que es la de Barcelona. ¿Cuáles son tus expectativas?

Ahora mismo, el título descartado, de alguna manera. O luchar por el título. Pero es verdad que los cuatro, cinco, seis grandes premios que vienen serán muy importantes para ver si nos podemos reenganchar o ya dar por imposible el título. Hay circuitos que me gustan, como Barcelona, Mugello y Assen, donde intentaremos dar un paso. Poder recortar puntos con los de delante, sería importante.

Dice Pedro Acosta que el paso por curva de las Aprilia no hay quien lo entienda. ¿Cómo puede mejorar tanto una moto de un año para el otro? ¿Cómo se explica?

El año pasado, al final, ya iban muy bien. Ellos han dado un paso adelante y nosotros no. Pero desde el test de Jerez, la Ducati vuelve a ser competitiva, vuelve a estar preparada para ganar. En Le Mans lo estaba. Y en las próximas carreras yo creo que eso se verá y estaremos más a la par para luchar con ellos.

¿Has notado mucho el hecho de tener este año material de fábrica, una moto ‘pata negra’ en Ducati?

Sí, sí. Se nota mucho, sobre todo en años en los que los otros dan un paso y tú tienes evoluciones durante la temporada para poder llegar a ese nivel. Si no, ahora mismo estaría con lo mismo que empecé el año y no tendría posibilidad de mejorar. Y eso te frustra.La moto oficial me está dando muchas más opciones de mejorar.

¿Todavía le falta algo a la Ducati para estar a nivel de Aprilia?

Que los pilotos estén un poco mejor. Eso es lo que le falta. Aprilia tiene una moto muy buena, pero también tiene pilotos muy buenos, ¿no?. Y ahí es donde tenemos que llegar nosotros, tener la confianza que tienen ellos con la moto, que al final se construye con buenos resultados.

Aunque no puedas hablar del futuro, porque nadie puede hablar ahora mismo de contratos, ¿qué le pides a un equipo? ¿Qué valoras más a la hora de elegir?

Proyecto y, sobre todo, que haya ganas, que te valoren, que puedas ser referencia y tengan en cuenta tu palabra. Eso es lo que más me gusta.

En tu caso, el hecho de tener resuelto el futuro de cara a 2027 ¿te da tranquilidad para encarar el resto de la temporada?.

Sí. Yo diría que casi todos los pilotos lo tienen cerrado para el año que viene, o al menos el preacuerdo famoso, hasta que se pueda firmar el contrato de verdad. A partir de aquí, toda la parrilla está tranquila sabiendo lo que hay.

Los médicos te dicen que hay un problema, pero hasta que no abren, no ven realmente dónde está. Cuando lo abrieron era más grande de lo que se pensaba. Pero Marc tiene mucha paciencia.

Dices que tu hermano ha pasado épocas bastante peores que la actual ¿Cómo le has visto estos días tras la operación? ¿Está animado?

Sí, sí, está mucho más animado, mucho más tranquilo. Los médicos te dicen que hay un problema, pero hasta que no abren, no ven realmente dónde está el problema. Cuando lo abrieron era más grande de lo que se pensaba. Pero eso es bueno y él tiene mucha paciencia. Tiene que esperar a estar mejor y, a partir de ahí, ver cuándo puede volver.

¿Molesta, en casa, ver tantos rumores de retirada o especulaciones de todo tipo sobre el estado físico de Marc?

No. Cuando la gente habla de estas cosas sin saber, no hay que hacer caso. Esta semana alguno dijo que Marc se presentaría aquí para probarse.... hemos entrado en un bucle periodístico que no se sabe. Porque los medios que han estado toda la vida contrastan la información, pero ahora cualquiera opina en las redes sociales y eso hace mucho daño. Hay mucha más desinformación que información. Y todas las noticias hay que cogerlas con pinzas.

¿Crees que a mitad de la temporada los dos podéis estar, otra vez, luchando delante, revivir lo que fue el año pasado, ese pulso entre hermanos?

Podría ser. Ojalá Marc se recupere bien. Por mi parte tengo todas las armas para hacerlo. Este principio de temporada no ha sido todo lo brillante que esperaba, comparado con el año pasado. Si yo doy un paso y él se recupera, podemos estar los dos delante. Y ojalá volver a luchar por victorias.

Lo que hizo Lamine con la bandera de Palestina demuestra el carácter que tiene con 18 años. No tiene miedo a nada, se expone, se pone presión él mismo y le da igual. Dice mucho de su autoconfianza.

La Alexneta, la Morocha, el Pistolas... Con el tiempo has construído una imagen muy potente, de cara a los fans. ¿Hasta qué punto te implicas en el marketing y este tipo de cosas?

Me gusta mucho, aunque es verdad que, como piloto, muchas veces te da miedo y piensas ¿hasta dónde quieres exponerte? Porque cuando te expones tanto, vienen más palos. Intento dar ideas y cuando las cosas van bien, se disfrutan. Pero cuando van mal, las orejas hacia abajo.

A propósito de la polémica de Lamine Yamal con la bandera de Palestina en la rúa del Barça ¿Consideras que los deportistas de elite se deben pronunciar sobre temas sociales o políticos?

Cada uno decide qué hacer con su vida. Hay que vigilar un poco cuando estás representando unos colores o un equipo, pero lo que hizo Lamine demuestra el carácter que tiene con 18 años. No tiene miedo a nada, se expone, se pone presión él mismo y le da igual. Dice mucho de su autoconfianza.

Y como culé, ¿qué opinas de la rueda de prensa de Florentino?.

Pregúntale al del ABC (risas). Por momentos, creía que era el de Polonia, que era un doble, no el de verdad. Se vio al Florentino persona, no al Florentino presidente.