Álex Márquez descarta a Bagnaia: "Bezzecchi es el más peligroso para el subcampeonato"

La jerarquía de las tres primeras posiciones de la clasificación general de MotoGP había estado claras durante el inicio de la temporada. Marc Márquez se implantó como el líder de la categoría reina, mientras que Álex Márquez fue el único que consiguió arrebatarle la primera posición en dos ocasiones. Con menos puntos en su marcador, 'Pecco' Bagnaia había consolidado la tercera posición.

Álex Márquez sumó un nuevo podio en Misano, tras su victoria en Montmeló. El piloto del Gresini Racing tuvo claro que no podía plantar cara a su hermano y a Bezzecchi en la pelea por la victoria dominical. Tras el Gran Premio de San Marino, Álex ya apunta a un nuevo rival en la clasificación general.

La carrera en San Marino

"Estoy muy contento de estar en el podio, el tercer puesto era el máximo. Ya lo dije ayer, ellos tenían un poco más. Misano no se ajusta a mi estilo, así que es un honor llevar esta nueva decoración al podio, era un sueño poder dedicárselo a Fausto Gresini" aseguró el piloto catalán a 'DAZN'.

"Nos ha faltado durante todo el fin de semana una o dos décimas respecto a Bezzecchi y a Marc. Nos faltaba algo, sobre todo en el primer sector, y era culpa mía, no de la moto. La Ducati es verdad que iba muy bien, pero lo que perdía en el sector 1 era culpa mía" las palabras de Álex fueron compartidas por 'Motorsport.com'.

El punto de inflexión

"Creo que el título, si había alguna oportunidad remota, lo empezamos a perder en Assen, con el toque con Pedro Acosta. No digo que fuera culpa suya, fue un lance de carrera. Pero con la lesión se me complicó todo el año".

El rival por el subcampeonato

"Ahora mismo, Bezzecchi es el más peligroso para el subcampeonato. Vienen circuitos como este, donde yo sufro un pelín más, como Japón e Indonesia. Bezzecchi está a 100 puntos, pero está mejor de forma que Bagnaia. Si miras los últimos resultados, Marco está más ahí. Pudimos abrir ventaja sobre todo en Montmeló, si no se habría acercado demasiado. Por estado de forma, pongo más en la quiniela a Bezzecchi, pero los dos serán peligrosos para el subcampeonato" zanjó.