Álex Márquez se defiende de las acusaciones de Bagnaia

El último Gran Premio de Aragón, aparte de dejarnos con la vuelta a lo más alto de Marc Márquez tras 1.043 días sin ganar en MotoGP, también nos dejó una gran polémica protagonizada por el pequeño de los Márquez y Pecco Bagnaia. Ambos acabaron en el suelo tras un toque a falta de seis vueltas para el final y ninguno se pone de acuerdo en la culpabilidad de este 'lance de carrera'.

DOS VERSIONES ENFRENTADAS

Al acabar la carrera, los dos pilotos involucrados comentaron su versión de los hechos a los micrófonos de DAZN. Por un lado, el bicampeón del mundo mencionó que el piloto de Gresini había provocado deliberadamente el accidente para sacarlo de la pista: "Es preocupante que haya pilotos que hagan según qué cosas. Cuando estaba dentro he notado un golpe de gas, y no paró de acelerar hasta que me tiró. Lo peor de todo, aquello que me hace cabrear más, son los datos. Revelan que, después del contacto, pasó de acelerar del 40% al 60%. Es peligroso correr con alguien que hace estas cosas".

Por otro lado, Álex Márquez opinó que la culpa era del italiano porque "desde esa posición, inclinado, no podía ver el exterior. El único que habría podido evitar el choque era él".

Tras declarar por separado en comisarios, el incidente fue declarado como un lance de carrera. Pero a pesar de esto, el pequeño de los Márquez se ha visto envuelto en una polémica que más allá de lo ocurrido en pista... Cabe recordar que su hermano ya vivió algo parecido con Valentino Rossi en 2015 y, desde aquel entonces, el entorno del italiano aprovecha cualquier ocasión para rememorar ese 'enfrentamiento histórico'.

Es por ello, que Álex Márquez ha decidido cortar de raíz y defenderse de todas estas acusaciones en un comunicado en sus redes sociales: "Después de ver algunas declaraciones, me gustaría explicar lo siguiente: jamás provocaría un choque con otro piloto de forma deliberada ni aceptaré que se me acuse de ello, no va con mi ADN ni con el de este deporte. Cada uno puede creer una u otra versión. Lo más importante para mí es la conversación que ayer tuve con Pecco y, por mi parte, queda el tema zanjado. Ahora toca descansar y recuperar el cuerpo para estar al 100% en Misano".

La verdad es que Pecco Bagnaia estaba teniendo un fin de semana muy malo en Aragón. En la carrera al sprint, el de Turín quedó en la novena posición, mientras que su principal rival por el campeonato, Jorge Martín, quedaba segundo. Después, en la carrera del domingo, nunca llegó a pilotar al ritmo de la cabeza y su incomodidad con el trazado y la moto eran evidentes.

La realidad es que con este desenlace, Bagnaia ha perdido el liderato en la clasificación y se ha quedado segundo con 276 puntos. 23 puntos por detrás de Martín, que suma 299. Marc Márquez, aprovechando su doblete en MotorLand, ha recuperado la tercera posición y se coloca con 229 puntos. El Mundial está más abierto que nunca.