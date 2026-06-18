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MOTOGP

Última Hora: Álex Márquez, declarado 'apto' para los primeros libres en Brno

Un mes después de su grave accidente en el GP de Barcelona-Catalunya, el piloto de Cervera volverá a subirse a la moto de Gresini este viernes en los Libres 1 de la República Checa y después deberá someterse a una nueva revisión para correr el resto del fin de semana

Álex Márquez, listo para volver a la pista

Álex Márquez, listo para volver a la pista / DANILO DI GIOVANNI

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

Álex Márquez salió con vida de un grave accidente sufrido durante el pasado Gran Premio de Catalunya de MotoGP. Viendo las escalofriantes imágenes de su caída en Montmeló, podría decirse que volvió a nacer. En un mes se ha recuperado de sus lesiones, menos graves de lo que cabía esperar, y este viernes el piloto de Cervera volverá a subirse a la moto en Brno, tras ser declarado 'Apto' para disputar los primeros entrenamientos libres del GP de la República Checa.

Tras la sesión, deberá someterse a una nueva revisión a cargo del doctor Ángel Charte, Jefe de los Servicios Médicos del Mundial, que determinará si puede correr el resto del fin de semana.

Álex ha trabajado muy duro para acelerar su recuperación después de protagonizar el mayor susto de su carrera deportiva. El piloto de Gresini, de 30 años, sufrió una fractura de clavícula de la que fue operado el mismo domingo y también ha tenido que llevar collarín por una lesión cervical en la vértebra C7.

"La primera semana estuve en cama, la segunda empecé a moverme pero no pude hacer nada por el tema del cuello y las vértebras. A la tercera empecé a mover y le metí un poco de caña porque me quedaba muy soldado. Tenía todas las articulaciones muy quietas. Ya a la cuarta y ahora que estamos en la quinta semana, he mejorado muchísimo pero a nivel de fuerza es donde me falta un poquito sobre todo en el hombro. Las articulaciones si las tienes quietas un tiempo, la musculatura cae", explicaba Álex en un vídeo, justo antes de poner rumbo a Brno.

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Desde su accidente en Catalunya se ha perdido los grandes premios de Italia, donde le sustituyó Michelle Pirro y de Hungría, donde lo hizo Iker Lecuona. Tras ocho grandes premios Álex Márquez ocupa la novena posición del Mundial de Pilotos de MotoGP, con 67 puntos, a 113 del líder, Marco Bezzecchi.

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