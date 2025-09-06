Àlex Márquez da el golpe y se lleva la pole; Marc, tercero

Àlex Márquez confirmó su buen ritmo en el Gran Premio de Catalunya y firmó su primera pole de la temporada con récord del circuito incluido. El ilerdense, con 1:37.536, fu el más rápido de la sesión y saldrá desde la primera posición de parrilla, acompañado por Fabio Quartararo y su hermano Marc.

Con varios de los favoritos obligados a pasar por Q1, fueron finalmente Fabio Quartararo, con récord del circuito (1:37.906), y Fabio DiGiannantonio los que consiguieron el pase a la batalla por la pole. Pecco Bagnaia, confirmó su gris fin de semana y se quedó muy lejos del crono del francés, relegado a la posición 21 de parrilla, su peor clasificación desde Portugal 2022.

Con el garaje del #63 cerrado a cal y canto se inició la ronda definitiva, con Pedro Acosta confirmando el bueno momento de las KTM marcando la primera referencia: 1:38.147. Una marca que no tardó en superar Àlex Márquez, el primero en bajar al 37 en la sesión. Quartararo, que llegaba entonado de la Q2 se metió también en la pelea, firmando tiempos muy similares al de Gresini.

Hachazo final

Tras el paso por garajes, los pilotos del Pertamina Enduro VR46 fueron los primeros en salir a la pista, seguidos de Marc Márquez, aunque sin intención ninguno de ellos de dar rueda, con miradas hacia atrás y frenando. El último en salir fue Fabio Quartararo, asegurándose de tener vía libre.

Con todos ya en pista, la batalla se concentró en Pedro Acosta y Àlex Marquez. El murciano firmaba un nuevo récord del circuito con 1:37.914 pero no tardaba el del Gresini en mejorar ese marca (1:37.536) para alegría de Nadia Padovani, la jefa del equipo, que aplaudía desde el garaje.

Pese a los intentos finales, ninguno de sus rivales pudo ya mejorar ese tiempo y Àlex Márquez conquistó su primera pole de la temporada, la segunda de su carrera en MotoGP tras Argentina 2023.