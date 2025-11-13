Àlex Márquez y su curioso pacto con Marc: "Vamos a ser hermanos igual"

Ha sido un gran año en 'can' Márquez. No hay duda de ello. A Valencia, último Gran Premio de la temporada, llegan los hermanos de Cervera como primero y segundo del campeonato, algo que ya nadie va a poder quitarles, puesto que sellaron sus reconocimientos hace ya algunas carreras atrás. La cita final en el Circuit Ricardo Tormo será el broche de oro a una temporada histórica para ellos.

La buena actuación del '73' con el Gresini Racing le ha valido para que Ducati apueste por él a la hora de pilotar su nuevo prototipo en 2026. El pequeño de los Márquez dispondrá de una moto oficial. "Es algo por lo que todos los pilotos de MotoGP luchamos y queremos", aseguró el piloto de Gresini Racing. "Es una oportunidad muy buena", explicó este jueves ante los medios, entre los que se encontraba SPORT.

"¿La moto oficial? Es algo por lo que todos luchamos"

El pequeño de los Márquez también se mostró muy feliz de poder volver a Valencia, un trazado en el que el pasado curso no se pudo correr debido a la catástrofica DANA que azotó la zona el pasado curso. "Mola mucho volver después de lo que pasó el año pasado. También, después de dos años sin venir aquí, hace el fin de semana más interesante, más morboso, de alguna manera, para ver dónde está cada uno, para ver, otra vez, dónde están las fábricas, cuánto han cambiado las motos desde 2023, será interesante", explicaba ante la prensa.

Pero lo cierto es que para el '73' ya no hay nada en juego, por lo que este fin de semana es para disfrutar y acabar de consolidar un buen curso. "Intentaremos hacer un fin de semana sólido. Bueno, ya he conseguido todo lo que tenía que conseguir este año, así que tanto Portimao como aquí es casi como un regalo y hay que aprovecharlo. Y es verdad que este fin de semana es muy importante salir con buenas sensaciones para el test del martes", explicaba, con la mirada puesta en los test de pretemporada.

El famoso pacto entre hermanos

Hace unas jornadas, Marc Márquez visitó el programa 'El Hormiguero', donde desveló que a principio de temporada, viendo que ambos se sentían muy fuertes en pista, llegaron a un acuerdo con Àlex. "Ahora nos daremos la mano, pero si te tengo que adelantar, te adelantaré. Si me tienes que adelantar, me adelantarás. Si pasa algo, seguiremos siendo hermanos y nos querremos igual", explicó el campeón.

Àlex y Marc Márquez, los dos primeros en el Mundial / EFE

Sobre esto se sinceró este jueves el '73' ante la prensa congregada en el Circuit Ricardo Tormo. "En Tailandia pasó eso de que él tuvo problemas con el tren delantero y tuvo que dejarme pasar. Me dijo: '¿Tú no tienes, cuando me tienes que adelantar, como una sensación rara como de... no miedo, como de no cagarla que es mi hermano y no tirarlo?'", decía. "Le dije: 'Pues a veces, sí. A veces, te da un poco de cosa'. Dijo: 'Pues, no, porque ya es sufrir. Vamos a tener el pacto'".

"Entonces es ahí donde hicimos, no el pacto, sino decir: 'si nos caemos, no pasa nada, nos vamos a levantar'. Tú o yo nos vamos a decir: 'la has cagado', pero a partir de ahí vamos a ser hermanos igual", terminaba diciendo el menor de los Márquez.