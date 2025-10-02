Álex Márquez, concentrado en el subcampeonato: "Me llamó Marc para celebrar, pero me fuí a la cama"

Álex Márquez no apareció en la fiesta de celebración de su hermano Marc, que se alzó con su noveno título mundial (séptimo en MotoGP) el pasado domingo en Motegi (Japón). ¿El motivo?. El menor de los Márquez sigue concentrado al máximo en su objetivo, que pasa por mantener hasta el final la segunda plaza de la clasificación general, para convertirse en subcampeón. "Ya habrá tiempo para festejarlo juntos", asegura el '73' a su llegada al circuito de Mandalika, sede del GP de Indonesia este fin de semana.

Pecco Bagnaia parece haber encontrado la solución a sus problemas y en Japón firmó un doblete en la sprint y la carrera principal. A falta de cinco grandes premios y con 185 puntos todavía en juego, el turinés es tercero, a 66 puntos de Álex.

"En Motegi Pecco me recuperó 27 puntos, así que todo puede pasar de aquí hasta Valencia. Cuando se cruza un fin de semana hay que intentar salvar los muebles, como hicimos un poco el domingo, que terminamos sextos. Hay que tratar de ser constante, luchando por el podio o el top4 en las carreras que quedan", asume el piloto de Cervera.

Si se sale con la suya este año, mejorará los resultados de su hermano Marc y de Enea Bastianini con Gresini, que fueron terceros en 2024 y 2022, respectivamente. En todo caso, Álex está preparado para el pulso con Pecco: "No hay que ir a defender, hay que ir al ataque y tratar de sacar más puntos que él. No será fácil, Pecco es un rival muy fuerte y está en el equipo oficial. Será interesante la experiencia para seguir mejorando como piloto", advierte.

Sobre su ausencia en la fiesta de Ducati y Marc en Japón, Álex asegura que no era el momento. Su hermano puede permitirse llegar con resaca a Mandalika, pero no él: "Cambia mucho la película porque es mi primer año que él gana el título estando yo en MotoGP".

"Creo que Marc me llamó y ya eran las ocho, yo estaba cenando tranquilamente en mi hotel y solo pensaba irme a la cama. Le dije que él ya había completado su misión, pero la mía todavía no está completada. Necesitaba descansar de cara a Indonesia, porque tenemos carrera este mismo finde. Cuando se cumpla mi misión lo celebraremos juntos y seguro que vamos a disfrutarlo más", ha explicado Álex en motorsport.

Por su parte, Marc ha dicho que no va a ayudarle a lograr el subcampeonato: "No entraré para nada en ayudar a Alex; él tiene la velocidad suficiente como para conseguirlo por sí solo. Dicho esto, lo normal es que Pecco terminara el segundo, y Alex, el tercero".