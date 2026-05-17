El mensaje de calma de Álex Márquez desde el hospital: "Todo controlado"

Álex Márquez mandó un mensaje de tranquilidad a través de las redes sociales. El vigente subcampeón del mundo de MotoGP, quien sufrió un grave accidente en el Circuit de Barcelona-Catalunya este domingo y que dejó con el corazón en un puño al 'paddock' y a los aficionados presentes, quiso compartir la primera imagen desde el hospital para celebrar que todo quedase en un susto.

El catalán se vio involucrado en el duro accidente que se produjo en la contrarrecta del trazado catalán, antes de la frenada de la curva 10. La KTM de Pedro Acosta sufrió un problema técnico que lo llevó a quedar completamente parado en pista, con la mala suerte que el '73' no pudo esquivarle. Todo acabó derivando en una bandera roja y con el vigente subcampeón en el hospital.

Tras algunas horas de incertidumbre, el Team Gresini ofreció una actualización sobre el estado físico de Álex Márquez. El piloto de Cervera sufre una fractura marginal de la C7 (a última vértebra cervical) y el equipo apunta que la evaluación completa al respecto de esta lesión se realizará la próxima semana.

Además, el vigente subcampeón también sufre una fractura de clavícula derecha que precisará ser estabilizada con una placa. Tal y como informó el equipo italiano, Alex será operado este mismo domingo por el equipo del Hospital General de Catalunya.

El mensaje

Así lo confirmó también él mismo a través de sus redes sociales, sobre las 19:00 horas de este domingo. "¡¡Todo controlado!!", comenzaba diciendo el catalán. "Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos", expresaba. "Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", sentenciaba.