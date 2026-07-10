Álex Márquez se compara con Sete Gibernau: "Los dos terminamos por detrás de dos tíos muy buenos"

Uno de los hombres del día en la primera jornada en Sachsenring (Alemania) fue, con permiso de su hermano Marc, Álex Márquez. El vigente subcampeón del mundo aún se recupera de la lesión que sufrió el pasado mes de mayo en el Circuit de Barcelona-Catalunya y pese a esto, logró cerrar la primera jornada en suelo alemán con una meritoria cuarta plaza, a poco más de tres décimas del registro de su hermano mayor. Pasó, de esta forma, directo a la Q2, sin tener que pasar por la repesca.

Su equipo, el Gresini Racing, fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al presentar su decoración especial para la carrera del domingo. El equipo italiano, conducido por Nadia Padovani, lucirá un 'livery' en homenaje a Sete Gibernau y la época dorada de la formación italiana fundada por su marido, ya fallecido, Fausto Gresini.

Las temporadas 2003 y 2004, con el piloto barcelonés en el box y Fausto al frente del equipo, fueron históricas gracias a los encarnizados duelos que protagonizaron Sete y Valentino Rossi, precisamente, en Alemania en 2003, el catalán le ganó al de Tavullia con dichos colores. Y de esta forma, el equipo quiso recordar también el legado de su fundador, fallecido en la pandemia.

Sobre la decoración fue preguntado Alex, y si hay algo en Sete Gibernau en lo que se ve reflejado. "Me parezco a Sete Gibernau en que los dos somos subcampeones del mundo", dijo el '73', tal y como recoge 'Motorsport'. "Y, también, en que los dos terminamos por detrás de dos tíos muy buenos", expresó, hablando tanto de su hermano mayor como de Valentino Rossi. "También creo qué, probablemente, nos parecemos en que sin esos dos pilotos, los dos seríamos hoy campeones del mundo", expresaba.

Sete Gibernau, subcampeón de MotoGP en 2003 y 2004 con Gresini / motogp.com

En cuanto al resultado del viernes, Álex se mostró satisfecho, pero apuntó que "aún falta un poco de fluidez con el tren delantero". Poco a poco se va recuperando de la intervención en su clavícula derecha y la lesión en la vértebra C7 como consecuencia de su grave accidente en Montmeló. De hecho, en Assen (Países Bajos) terminó en una meritoria 5ª plaza que fue muy aplaudida.

Aquí aterriza algo mejor. "No es que yo haya mejorado mucho respecto de Assen, sino que este circuito me da un poco más de respiro que aquel, y eso me permite ir un poco más fluido. Veremos cómo voy a 30 vueltas", sentenció el ilerdense.