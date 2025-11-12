Àlex Márquez: "¿Campeón y subcampeón? Probablemente cuando estemos retirados le daremos más importancia"

Tiene algo especial la Comunitat Valenciana para los amantes de las dos ruedas. Tierra de campeones como Jorge Martínez 'Aspar' o Nico Terol, acoge este fin de semana el último Gran Premio de la temporada 2025 de MotoGP en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Un curso que quedará grabado a fuego en la memoria de la familia Márquez Alentà, puesto que Marc y Àlex se han coronado campeón y subcampeón del mundo. Pimera vez en toda la historia que dos hermanos lo han logrado.

A escasas horas de salir a pista de nuevo en el trazado valenciano, el pequeño de los Márquez calentó motores en un evento celebrado por Momoven, plataforma de alquiler de motos entre particulares, en un entorno inmejorable: el MIR Racing Circuit de Villena (Alicante). Prácticamente toda la localidad alicantina se volcó con el catalán, socio estratégico de la empresa, tras firmar una temporada impecable (con tres victorias y otros nueve podios) y lograr el subcampeonato en la carrera al Sprint del pasado Gran Premio de Malasia, tres citas antes del fin de temporada.

Àlex Márquez, durante el evento en Villena / EFE

Se subió Àlex a una Ducati Panigale V4 personalizada con sus colores y rodó ante una gran cantidad de fans que se desplazaron hasta el trazado alicantino para verle pilotar. Incluso algunos afortunados, usuarios de la plataforma, tuvieron la oportunidad de recibir una 'masterclass' de pilotaje a cargo del subcampeón del mundo. Se respiraba la pasión por las dos ruedas en cada curva del circuito.

Sacrificios de toda una vida

Por su parte, Àlex Márquez se mostró muy agradecido y feliz por todo lo que ha vivido este año. Pero reconoció ante SPORT que aún no ha asimilado bien lo que ha conseguido junto a su hermano este curso. "Cuando estás viviendo un momento así o una situación así, cuesta darle la importancia que seguramente tiene. Es la mejor manera de dar las gracias a nuestros padres por todos los sacrificios que han hecho", comenzaba diciendo el piloto de Cervera durante la charla.

"Es un momento único que hay que disfrutar y que disfrutaremos, pero que cuando lo estás viviendo cuesta un poquito más. Hemos disfrutado mucho cada momento, pero un hito así, yo creo que dentro de 5 o 10 años, cuando los dos estemos retirados, estemos sentados en el sofá de casa, seguramente le daremos mucha más importancia", reflexionaba.

Ha sido un curso de muy buenos resultados, pero hubo un momento especial que siempre quedará grabado en el corazón del '73': su primera victoria en la categoría reina. Y no pudo ser en otro lado que no fuese el mágico Circuito de Jerez-Ángel Nieto. "Es el momento que yo más recuerdo del año y el que más me emociona", aseguraba a SPORT.

Una victoria mágica

"Fue una victoria muy perseguida, después de años duros en Honda, que no acababan de salir las cosas, pues el dar el pasito a Gresini y el sobre todo en arriesgar un poco también en mi carrera deportiva, eso fue clave y al final ha dado sus frutos", se sinceraba.

Àlex Márquez durante la 'masterclass' en el Circuito MIR Racing / EFE

No fue un curso fácil el 2024. No en comparación al actual. Terminó octavo con la GP23, pero con la GP24 ya se sintió competitivo desde los primeros test de pretemporada y desde la cita inaugural en Tailandia. "Desde la primera carrera pudimos ya ver que estábamos para luchar", se sinceraba. "Al final, aparte de Marc, los únicos líderes del campeonato hemos sido nosotros en dos ocasiones. Entonces, eso quiere decir que hemos hecho un buen año, que ves la distancia que está el tercero, que está a día de hoy a 122 puntos. Cuando hay tanta distancia es que las cosas se han hecho muy bien", valoró.

La confianza incansable de Gresini

Ha sido clave en su trayectoria profesional el hecho de haber logrado un asiento en las filas del equipo conducido por Nadia Padovani, viuda del mítico piloto Fausto Gresini. El menor de los Márquez atravesó momentos muy complicados tras su debut en el Repsol Honda Team en 2020 y su posterior paso al satélite de la marca, el LCR. Confesó incluso, en alguna ocasión, que si no llega a ser por su equipo actual, posiblemente 2022 habría sido su último curso en el Mundial.

Pero, ¿qué tiene el Gresini Racing que hace que todo el mundo se sienta cómo en casa? El catalán lo tiene claro. "Yo creo que te dan la tranquilidad de decir: 'tienes tiempo, vas a acabar llegando, no te preocupes, nosotros no te vamos a meter presión'", explica el piloto de Cervera.

El ambiente en el box, asegura, también es crucial. "Creo que el fallecimiento de Fausto en el 2021 a causa del COVID de alguna manera dejó tocado el equipo, pero como que le dio alas en ese momento a Nadia y a todos de decir: 'vamos a demostrar que este equipo vale, que va para adelante'. Creo que lo que ha conseguido Nadia se tiene que valorar muchísimo", expresaba.

El año que viene, el catalán tendrá un moto 'pata negra': la GP26 con la que competirá el equipo oficial y por ende, su hermano y su máximo rival, Marc Márquez. Un reconocimiento de Ducati al equipo italiano por su gran labor este curso. "Creo que el equipo se lo merecía, si había un equipo más que nadie que se lo merecía, sería Gresini. Los resultados que hemos conseguido este año han ayudado a que Ducati también confíe en el equipo y nos den esa oportunidad", se alegraba el catalán.

¿Se ve Àlex con opciones de mejorar un año tan bueno? Desde luego, será difícil. Pero intentará, al menos, replicarlo. "Ojalá poder sacarle partido a la GP26 y poder, no pido más que este año, repetir un 2025. Eso ya sería algo muy bueno", terminaba diciendo el catalán.