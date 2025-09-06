Àléx Márquez, tras su caída en la sprint: "Ha sido un golpe de realidad"

Àlex Márquez arrancó la jornada del sábado de la mejor manera posible, consiguiendo la pole en el Gran Premio de Catalunya con autoridad y récord de la pista pero la jornada terminó de la peor manera, con una caída y un nuevo cero en su casillero que lo alejan de la pelea por el mundial. "Ha sido un golpe de realidad", aseguró el de Cervera en la rueda de prensa posterior a la prueba.

"Al final son carreras y cuando vas tan rápido, cuando vas luchando por una victoria en el sprint y llevas todo el fin de semana siendo muy rápido, con mucha confianza, de alguna manera te sientes como intratable, no ves el riesgo, porque te sientes tan bien encima de la moto que parece que no te puedas caer nunca", valoró resignado, afirmando que "mejor hoy que mañana".

Sobre su caída, el piloto catalán explicó que "he perdido en ese momento un poquito la concentración, me he relajado un pelín, quería acabar esa vuelta y luego ya bajar bastante el ritmo porque he visto que Marc ya empezaba a sufrir y he cometido ese error". "Es lo que hay, duele, sí, jode también, pero al final son carreras y cuando vas al límite, estos errores los hemos visto en el pasado en pilotos también importantes y mejor caer de pie y caer probándolo que caer siendo 'amarrategui' y siempre esperando un poquito", zanjó al respecto.

"Ha sido relajación, cuando te relajas te desconcentras, creo que son un cúmulo de cosas, no hay una cosa en concreto, sino el sentir demasiado confiado, el bajar un poquito, como yo digo, todos los sensores que tienes en el cuerpo", apuntó.

Con confianza para el domingo

Por otra parte, se mostró confiado con sus opciones para batir este domingo a su hermano Marc. "Si hay un fin de semana donde podemos ganarle es este, sobre todo porque me estoy sintiendo muy bien encima de la moto", aseguró Àlex tras la carrera en la sala de prensa. "Creo que estamos muy igualados en distancias largas. Es verdad que él puede estar algo más cerca, hoy he controlado un poquito más el ritmo, no quería llegar al final teniendo muchos problemas de neumático, lo he cogido con bastante calma, es verdad que luego pues me sentía bien y he decidido aguantar el ritmo hasta que me he caído, favorito o no, salgo desde la pole, tengo un buen ritmo y estaba ahí, así que puede ser uno de los favoritos", insistió.

Àlex Márquez llegaba a la sprint con la deslumbrante pole conseguida apenas unas horas antes, tras una impecable vuelta, tan buena como la que estaba realizando cuando se fue al suelo en la sprint. Un rendimiento que, como explicó el piloto viene dado por el buen rendimiento de su moto y la confianza que eso le genera. "Estoy pilotando otra vez en ese punto donde la moto te da tanta confianza que parece que no te puedas caer, que siempre que le exija un pelín más responde y así ha sido la pole, he cuadrado todo, sobre todo el último sector, ahí es cuando ya sabía que tenía algo en la manga, que podía sacarlo, y ha salido un T4 perfecto, que es lo que ha hecho bajar", explicó.