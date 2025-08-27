Álex Márquez busca empezar de cero en Montmeló

Álex Márquez tuvo uno de sus inicios de temporada más dulces de la categoría reina, aunque a partir del Gran Premio de los Países Bajos el año empezó a complicarse para él. Desde el fin de semana en Assen, Álex solo ha conseguido acumular 50 puntos. Además, el '73' no sube al podio desde el fin de semana en Sachsenring.

El fin de semana en Hungría tampoco salió según lo esperado y abandonó Balaton Park únicamente con cuatro puntos. El segundo clasificado de la general del campeonato clava la mirada en el próximo fin de semana para recuperar de nuevo las sensaciones.

Ausencia de resultados

En la carrera dominical en el trazado de Assen, el piloto del Gresini Racing sufrió una lesión en el dedo de la mano derecha. Márquez aseguró que la herida detuvo la buena racha que llevaba durante la primera parte del curso.

"Sobre todo, por la lesión. Eso es lo que más nos frenó en seco. Lesión, el volver, no pilotar como antes, porque eso me limitaba. Volvimos de vacaciones y creo que en Austria estuvimos bien, hasta la carrera con la 'Long Lap', pero la velocidad estaba ahí".

Malas sensaciones en Hungría

"Un fin de semana para olvidar, para hacer 'reset', honestamente. Sabíamos que en carrera ya era difícil saliendo atrás. Creo que es un fin de semana bastante aislado lo que hemos tenido en Hungría. Es un circuito nuevo, anti mi estilo de pilotaje totalmente. Así que a tener calma que siempre nos ha caracterizado este año, no entrar en pánico y, a partir de ahí, volver a coger la confianza y volver a ser rápidos" las palabras del '73' se recogieron por 'Marca'.

"Soy el primero que soy crítico conmigo mismo, no he estado al nivel este fin de semana, pero no hay que tirar todo por la borda. En todo el fin de semana, quizá sí de Marc, pero no hemos estado muy lejos del grupo" añadió.

La confianza para Montmeló

"Es el mejor escenario para hacer un fin de semana sólido, como los de antes de la lesión. Necesito hacer un fin de semana completo, sin fallos, para recuperar todo lo que teníamos antes de la lesión". A partir del Gran Premio de Cataluña, Marc Márquez podrá tener la primera oportunidad para cerrar el noveno título. Mientras que la corona de este año ya está destinada al '93', Álex Márquez se centra en no perder el subcampeonato contra 'Pecco' Bagnaia.