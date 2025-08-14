Álex Márquez apunta a un nuevo rival

La incorporación de Marc Márquez al Ducati Lenovo Team anunciaba la esperada pelea por el campeonato entre él y 'Pecco' Bagnaia. Las malas sensaciones alejaron al italiano de la pelea por el campeonato y entre ambos acabó metiéndose Álex Márquez, el que ha sido la sorpresa de la temporada para muchos. Marc se mostró firme en la primera parte de la temporada, pero su hermano pequeño aprovecho los pocos errores del '93'.

La paciencia le otorgó el liderato en dos ocasiones, pero siempre fue recuperado por Marc, mientras que Bagnaia se mantenía en la tercera posición de la clasificación general. La constancia en la primera parte de la temporada fue la clave para Álex Márquez, pero los errores de las últimas rondas acabaron pesando para el piloto del Gresini Racing.

El error en Assen

A pesar de que el '73' se postuló como líder de la categoría reina, la temporada se empezó a tambalear a partir de la caótica carrera en Assen. Álex se llevó su primer cero de la temporada, pero la desdicha le persiguió y aquel error le condenó a una fractura del segundo metacarpiano de la mano izquierda. La lesión le obligó a someterse a una intervención, pero consiguió volver a la siguiente ronda de la temporada.

La ventaja del '93'

Assen resultó el punto de inflexión y desde entonces nadie ha sido capaz de recortar distancias con el líder del campeonato. Los errores siguieron acumulándose en el box del piloto del Gresini Racing y en Brno llegó una nueva caída durante la carrera dominical. Al '93' le bastaron tres Grandes Premios para recoger 111 puntos, mientras que el '73' únicamente alcanzó a sumar 31 puntos en su marcador. Así pues, Álex tuvo que ir finalmente al parón estival con 120 puntos de desventaja frente a su hermano.

La pelea con Bagnaia

Desde el primer momento Álex negó la responsabilidad de frenar al líder del campeonato, pues sabía que la responsabilidad caía en los hombros de Bagnaia. Aunque el '73' no perdía la esperanza, el parón estival ha redirigido el objetivo de la temporada. Con tanta distancia al primer clasificado, el subcampeonato empieza a sonar como una meta más realista, pues 'Pecco' está únicamente a 48 puntos por detrás. Aunque la segunda mitad del campeonato todavía se presente con 10 rondas más, el título de 2025 empieza estar encaminado para el '93'.