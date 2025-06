Álex Márquez se alía con Hawkers: “Oye, que igual me ficha Hollywood”

Hawkers y Alex Márquez presentan SHAMELESS, dos modelos sostenibles que combinan diseño y el estilo inconfundible de quien vive a toda velocidad. El lanzamiento llega en el mejor momento de la carrera del piloto catalán.

El menor de los hermanos Márquez viene firmando su temporada más exitosa hasta la fecha: primera victoria en una carrera principal de MotoGP en el Gran Premio de España en Jerez, podio en Tailandia y victoria en la Sprint Race de Silverstone.

Cuatro podios más en las carreras de los domingos y seis podios en las Sprint races de los sábados le han llevado a ser segundo en la clasificación del Mundial, a 24 puntos de su hermano Marc: “La verdad, lo estoy disfrutando muchísimo. Está siendo un año muy bonito, donde se están viendo los frutos del trabajo que llevamos haciendo desde hace tiempo. Me siento más maduro, más constante… y eso se nota en los resultados”, explica Álex.

SHAMELESS no es solo una colección. Es una forma de mirar. De encarar la curva sin dudar. De bajarse de la moto y seguir pisando fuerte. “Esta colección es muy yo. Tiene ese toque deportivo, pero también algo más canalla, más moderno. Quería algo que puedas llevar tanto en un mood más deportivo como yendo a tomar algo con amigos. Son diseños con personalidad, que hablan por ti, sin tener que decir nada”.

Grabada en un set con estética directa, luces sin filtro y actitud al límite, la campaña de SHAMELESS refleja el momento más auténtico del piloto. Más allá del paddock, más allá del casco. “¡El rodaje fue una locura! Me sacaron totalmente de mi zona de confort… que si baila, que si mira a cámara con cara de ‘malote’… Al principio les decía: ‘¿Estáis seguros de que esto va a quedar bien?’. Pero fue divertido, me solté y acabamos pasándolo genial. Cuando vi el resultado pensé: Oye, igual me ficha Hollywood", bromea el '73'.

Con los pies en el suelo y la vista puesta en lo que viene, Alex mantiene el foco, tanto dentro del circuito como fuera. “Me gusta tener la mente fría. Mi hermano Marc, por ejemplo, siempre me dice que no me relaje. En este mundo es fácil venirse arriba, pero también es igual de fácil caer. El equilibrio es clave”.

¿El título de campeón? Está cerca, pero no lo obsesiona. “Estamos en la pelea, pero queda mucho campeonato. No me obsesiono. Prefiero ir carrera a carrera, centrado en mejorar y en ser competitivo cada fin de semana. Si al final estamos ahí… lucharemos, claro”.