Àlex Márquez: "Si alguien merecía volver así y ser el piloto que gana tantos años después, era Marc"

El noveno título mundial de Marc Márquez, conquistado en Japón, supuso la confirmación de una temporada de libro para el piloto de Cervera después de una travesía por el desierto. Un camino en el que ha estado arropado por su hermano Àlex, su máximo rival este año, que fue también uno de los más felices en Motegi este domingo.

"Ahora podemos estar más tranquilos de haber pasado el trago de estar en el foco de atención, pues de alguna manera era el único que tenía opciones al título y ahora con Marc con el título en el bolsillo, pues obviamente estoy muy contento", destacó Alex Márquez.

"Como digo, hemos pasado el trago y puedo volver a estar tranquilo, aunque no ha sido nuestro mejor fin de semana, pero hay que volver en Indonesia a tope. Sabemos qué es lo que ha pasado y hay que volver a estar tranquilo y hacer nuestro trabajo", ha resaltado Alex Márquez, que ha concluido la carrera japonesa en sexta posición.

Marc Márquez ha destacado el apoyo incondicional de su hermano, pero, sincero como siempre, Alex Márquez ha dicho que no sólo ha sido él, sino que eran "muchas personas las que estaban a su alrededor, también están los Josés, tanto Carrión como Martínez que han estado al lado suyo, ha sido mucha gente la que ha estado al lado suyo, a su alrededor todo este tiempo".

Y señaló también a "Carlos, el fisioterapeuta, que estuvo viviendo en casa casi dos años y medio. Mucha gente, y creo que no es sólo el elegir a uno sino que entre todos, de alguna manera, nos compenetrábamos para tenerlo lo más tranquilo posible".

Con solo una mirada

"Sabéis que es verdad que tengo una conexión muy especial con Marc, que sólo con mirarnos él ya sabe lo que pienso y yo sé lo que piensa él. Nos conocemos muy bien y por eso estoy súper feliz por él. Si alguien lo merecía de alguna manera el volver así y ser el piloto que gana tantos años después, era Marc", recalca el hermano del campeón.

"Cuando estaba en Honda, había gente que lo criticaba porque decía que había dejado de tener esa magia que tenía él y yo siempre decía que era el mismo y que cuando volviese a tener las armas para luchar, aún lo haría de alguna manera más peligroso, pues de lo que antes pecaba un poco, que era ese punto de inconsciencia más que los demás y todo eso, ahora lo entiende mucho mejor, es como que ha madurado en el buen sentido de la palabra", puso de relieve Alex Márquez.

"A lo mejor y lo ha dicho él mismo, yo también le promoví a que hiciera un cambio, que un equipo como Gresini le ayudaría, pero en esta fase ha habido mucha gente, desde los primeros doctores que le operaron hasta cuando se fue a América a operarse otra vez", insistió Alex Márquez, quien ha hecho salir al equipo Gresini al decirles "esto es vuestro también y Marc lo sabe reconocer".