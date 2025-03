Àlex Márquez: "Si alguien me dice que iba a ser líder, habría dicho que estaba loco"

El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), segundo en el Gran Premio de las Américas y nuevo líder del mundial de MotoGP, ha señalado sobre su liderato que "son palabras mayores".

"Si alguien me hubiese dicho antes de empezar el mundial que en la tercera carrera iba a estar líder habría dicho 'tú estás loco', así que estoy muy feliz".

"Hoy la tercera plaza era el resultado más realista y era un tercero lógico, entonces he visto caer a Marc, aunque he tenido un susto antes de eso, ha sido como toque de atención y me he dicho 'asegura, no hagas locuras' porque los pequeños errores se pueden pagar caro", ha señalado Alex Márquez en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

Aunque con los pies en el suelo, Alex Márquez señaló que hay que ser "realista". "Estamos en un equipo independiente y tenemos una moto que es del año anterior, no tendremos mejoras, mientras que los oficiales han empezado más o menos con nuestra moto pero acabarán haciendo la diferencia y darán un salto adelante".

En cuanto a la situación caótica que se vivió en los momentos previos a la salida reconoció: "no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, pero al ver que tanto Marc como Pecco se iban no me lo pensé dos veces tampoco".

Una sensación increíble

Por su parte, Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25) ha destacado tras su victoria que "es una sensación increíble, estoy muy contento pues es mi primera victoria aquí en Austin y llega después de una caída de Marc, que era más rápido que nosotros y que el resto".

"Estaba tratando, simplemente, de ir a la par de su ritmo y cuando vi que se cayó, intenté seguir empujando para abrir distancia con Álex -Márquez-, porque en ese momento él estaba muy cerca y no era fácil", recuerda Bagnaia en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Él se acercaba mucho en el segundo sector, pero el tercero se me daba mejor a mí; no ha sido fácil, por lo que ha ocurrido durante el test y las dos primeras carreras, en las que tenía que recuperar las sensaciones en la frenada", comenta sincero Bagnaia.

"Esta carrera me ha ayudado mucho a mejorar y a recuperar aquello que estaba buscando, estoy muy contento con cómo hemos trabajado con mi equipo, porque ellos son los que me aguantan con mi nerviosismo, me mantienen en un estado adecuado, así que estoy muy contento y casi me he quedado sin voz", continuó 'Pecco' Bagnaia.