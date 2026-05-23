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Álex Márquez (30 años), piloto de MotoGP: "Desayuno cereales, yogur, fruta y, en ocasiones, zumo de naranja. Tampoco me gusta desayunar mucho"

El piloto mantiene una disciplina diaria que no pasa desapercibida entre sus seguidores

Álex Márquez, en el box de Gresini

Álex Márquez, en el box de Gresini / ALEJANDRO CERESUELA

Mariona Carol

Mariona Carol

A sus 30 años, Álex Márquez se ha convertido en uno de los pilotos cuyo día a día genera más interés entre los aficionados.

Más allá de los resultados en pista, el catalán destaca por una rutina extremadamente controlada, propia de un deportista de élite que cuida cada detalle para rendir al máximo.

Hábitos que no cambian ni en casa ni en el paddock

El piloto mantiene una estructura diaria muy estable, independientemente de si está en un fin de semana de competición o en una jornada de entrenamiento.

Descanso, preparación física, recuperación y alimentación forman un engranaje que rara vez se altera. Repetir horarios y dinámicas le permite mantener el cuerpo regulado y evitar sobresaltos antes de sesiones exigentes.

El desayuno, un ritual estratégico

Lejos de extravagancias, Márquez apuesta por un desayuno sencillo pero funcional: "Cereales con yogur, un poco de fruta para poder estar bien, a veces también algún zumo de naranja. Tampoco me gusta desayunar mucho, después ya me llevo alguna barrita para el camino”, explicaba en el canal de YouTube de Estrella Galicia 00.

Álex Márquez (30 años) y su fórmula bastante antes de entrenar: cereales, yogur, fruta y, en ocasiones, zumo de naranja.

Álex Márquez (30 años) y su fórmula bastante antes de entrenar: cereales, yogur, fruta y, en ocasiones, zumo de naranja. / Archivo

Él mismo ha explicado que en motociclismo el peso corporal es un factor clave, especialmente en su caso por su altura, por lo que prefiere mantener una pauta estable que le garantice energía sin molestias digestivas.

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Una rutina que conecta con los aficionados

El interés por su día a día no deja de crecer. Su constancia, su forma de gestionar la presión y su manera de equilibrar la vida personal con la profesional han convertido a Álex Márquez en un referente para muchos seguidores del motociclismo, que ven en él un ejemplo de disciplina y coherencia dentro de un deporte tan exigente.

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