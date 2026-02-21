Álex y Marc Márquez mandan el primer día en Tailandia

Álex Márquez fue el más rápido en los test de Sepang y continúa siendo la referencia en Tailandia, que alberga los dos últimos días de la pretemporada de MotoGP ante de que arranque el Mundial el próximo fin de semana en este mismo escenario.

El piloto del Gresini Racing, que compite este año con una Ducati de fábrica, como premio a su excelente rendimiento en 2025, cuando se proclamó subcampeón, ha cerrado la primera jornada de acción en el circuito Chang International de Buriram con una mejor vuelta en 1:29.262, que le ha servido para liderar la tabla de tiempos por delante de su hermano Marc.

El nueve veces campeón del mundo, a la espera de que Ducati anuncie en breve su renovación, no ha tenido un inicio demasiado plácido este sábado y se ha ido dos veces al suelo en la tanda matinal, en las curvas 12 y 5 de Buriram, aunque por fortuna sin consecuencias.

Por la tarde, después de ser uno de los pilotos que más han rodado (35 vueltas), ha escalado hasta la segunda posición, a poco más de una décima de Álex.

Ogura, Miller y Bezzecchi, que por momentos comandó la sesión con Aprilia, también han protagonizado caídas este primer día.

Tras los hermanos Márquez se ha situado otra Ducati, en este caso la del VR46 que pilota Morbidelli, seguido de Bezzecchi (Aprilia), Zarco (Honda), Raúl Fernández (Aprilia), Joan Mir (Honda), Maverick Viñales (KTM), Di Giannantonio (Ducati) y Bagnaia (Ducati). El bicampeón italiano, al que la prensa de su país coloca en Aprilia la próxima temporada, ha liderado por la mañana, pero después ya no ha mejorado sus cronos.

Con la única ausencia del lesionado Fermín Aldeguer, que se perderá también la primera carrera, la mejor noticia de estos test ha sido la esperanzadora reaparición de Jorge Martin después dos operaciones de clavícula y muñeca y tras tres meses sin subirse a una MotoGP .

"Estoy muy contento, sí, aunque esto solo acaba de empezar", advierte 'Martinator'. "Ya me había probado con una Aprilia 'gorda' de calle en algún circuito, pero MotoGP es muy distinto, así que, sí, puedo decir que no se me ha olvidado pilotar al más alto nivel y que he abrazado, de nuevo, mi moto con mucho cariño y empeño", ha añadido el madrileño, que ha cerrado el día 13º, a medio segundo de Álex Márquez y por la mañana ha rodado en el top cinco.