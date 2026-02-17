Alex Escrig cierra la pretemporada de Moto2 pulverizanado el crono

Fin de la pretemporada para la categoría de Moto2. La próxima vez que los pilotos de Moto2 salgan a pista será para el Free Practice 1 que se celebrará en el marco del Gran Premio de Tailandia, y Alex Escrig (Forward) aterrizará como favorito tras llevarse el mejor tiempo de las dos jornadas que se realizaron el lunes y el martes en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto.

Si bien es cierto que suele decirse que los test no son para nada un reflejo de lo que pueda suceder durante el Gran Premio, ya hay varios pilotos que apuntan su candidatura a la lucha por el título de la temporada 2026. Uno de ellos es el piloto valenciano, que terminó la jornada del martes marcando un registro de 01:38.815, que logró romper la barrera del 1:39, batiendo el récord del circuito, y además con una Forward. Celestino Vietti (SpeedRS Team) y Alonso López terminaron segundo y tercero, respectivamente, en un inicio más que positivo para el madrileño que empieza bien su andadura con el Gresini Racing quedándose a 0.214 del mejor registro.

En clave españoles, Manu González, candidato al campeonato el pasado curso, también brilló tras marcar la pauta el lunes. Finalmente, terminó quinto en la combinada, con un mejor registro de 1:39.088, quedándose a 0.273 del mejor tiempo.

Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha), que poco a poco va adaptándose a la categoría tras tres temporadas de mucho sufrimiento y resultados grises, terminó sexto. El mallorquín, campeón de Moto3 en 2022, consiguió su primera victoria en la categoría en el último GP de 2025 y se quedó a 0.336 del registro referencia. Le siguió de cerca Iván Ortolà (MSi Racing), séptimo, y David Alonso (Aspar Team), uno de los favoritos, fue octavo. Daniel Holgado, su compañero de equipo, finalizó en décimoquinta plaza, a 0.749 de la cabeza.

Máxima igualdad

Uno de los factores más relevantes de la jornada fue que las 20 primeras plazas de la parrilla estuvieron comprimidas en menos de un segundo, demostrando la igualdad que existe en la categoría más complicada de las tres que conforman el campeonato. Varios españoles se encontraron en estas posiciones, entre ellos Daniel Muñoz (10º), Ángel Piqueras (12º), Jorge Navarro (17º) y Sergio García (19º). El corte lo marcó Aron Canet (20º), quedándose a tan solo 1.045 del tiempo de su compatriota valenciano. La siguiente cita ya será la primera carrera de la temporada, del 28 de febrero al 1 de marzo en Buriram (Tailandia).