Álex ya desafía a Marc: "Luchamos contra la bestia. Y estamos cerca"

“Nadie piensa que, si no fuese por ese monstruo, por Marc Márquez, en estos momentos estaríamos viviendo un hecho histórico, con dos triunfos seguidos de Àlex, que le convertirían en el líder del Mundial de MotoGP”.

La frase es de Dani Pedrosa, ex compañero de Marc en el Repsol Honda y que sabe mejor que nadie lo que es sufrir la superioridad del octocampeón cuando está en estado de gracia. Su valoración en DAZN cobra un significado especial.

Lo sabe Pedrosa. Y lo sabe su hermano Álex, acostumbrado a vivir a su sombra e incluso a que algunos pusieran en duda sus propios méritos. ¿Dónde están ahora los que decían que Álex estaba en MotoGP por Marc?. Una teoría absurda que algunos mantuvieron incluso después de que el ‘pistolero’ se proclamase campeón del mundo de Moto3 y repitiese título en Moto2.

“Álex necesita su tiempo, no es un piloto explosivo como yo, pero cuando lo tiene todo en su sitio… cuidado”, advierte Marc. Esta temporada, o mejor dicho, ya desde la pretemporada, el menor de los Márquez ha demostrado que por fin se han alineado los ‘astros’: Equipo perfecto, moto soñada y máxima confianza.

Sin duda, los dos primeros grandes premios de 2025 han demostrado que está en el mejor momento de su carrera deportiva. Y siendo así, la victoria está cerca. Álex solo necesita creer que puede ganar a Marc

En el programa resumen de MotoGP, que ofrece imágenes inéditas y curiosidades después de cada gran premio, los hermanos Márquez se llevaron todo el protagonismo en sus celebraciones de Argentina, donde firmaron dos nuevos dobletes en la sprint y la carrera del domingo.

Las cámaras captaron instantes de felicidad, de gran complicidad y también una significativa frase de Álex a su jefe de mecánicos en Gresini, Donatello Giovanotti: “Cuando Marc va al límite, se siente muy cómodo. Luchamos contra la bestia y estamos cerca”, soltó. “Necesitamos esperar a que la bestia se duerma”, replicó el técnico.

También interesante fue la charla post carrera de Marc con Marco Rigamonti: “No podía adelantarle. Yo quería, porque en la frenada veía que podía...”. A pocos metros de ellos, Michele Masini, team manager del Gresini, bromeaba con el ‘93’: “Te lo ponemos cada vez más difícil, ¿eh”. Marc asintió: “Esta vez fue más duro”. Álex lo confirmó: “Creo que sí, nos estamos acercando”.

Después, camino de la rueda de prensa, siguió el buen rollo y el jolgorio: "Hoy me has hecho sudar", dijo Marc zarandeando a Álex por el cuello: "Todo queda en familia... aunque cuando uno te gana cuatro de cuatro, no sé yo... ”. Aviso para navegantes.