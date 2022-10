Álex Crivillé: "Bagnaia está a punto de hacer historia con Ducati, 15 años después de Stoner"

El único español campeón del mundo de 500cc analiza la actualidad de MotoGP en vísperas del Gran Premio de Malasia "Si Pecco lo consigue va a ser muy merecido porque Ducati es una de las marcas que más y mejor ha trabajado", valora Crivillé

Álex Crivillé, embajador Woonkly y único español campeón del mundo de 500cc analiza la actualidad del Gran Premio de Malasia, la penúltima cita de la temporada que se disputa este fin de semana en el Sepang Internacional Circuit, en el que Pecco Bagnaia va disponer de su primera oportunidad para proclamarse campeón del mundo de MotoGP. ¿Crees que lo conseguirá a la primera?

Pecco Bagnaia tiene en Sepang su primera oportunidad para ganar el título de campeón con Ducati y hacer historia 15 después de Casey Stoner. Ya sólo quedan dos carreras y está cerca de su objetivo. Sepang es un circuito que se adapta a su estilo de pilotaje y también es una pista propicia para las Ducati porque tiene dos largas rectas.

En este aspecto, Ducati cuenta con una cierta ventaja respecto a Yamaha. Tal y como estamos viendo a Fabio Quartararo, que está sufriendo un poco, no lo va a tener nada fácil para recuperarle puntos a Pecco Bagnaia. También es verdad que Ducati probablemente recurra a las órdenes de equipo porque en Sepang todas van bien.

Parece que Ducati volverá a ser campeona del mundo de MotoGP 15 años después del título de Casey Stoner. ¿Qué supone este título para la fábrica de Borgo Panigale?

Ducati está a punto de conseguir el título de piloto campeón del mundo después del logrado por Casey Stoner. Yo creo que va a ser muy merecido porque es una de las marcas que más y mejor ha trabajado. Tiene el mayor número de motos en la parrilla de MotoGP -ocho Ducati-, son innovadores en aerodinámica y en multitud de apartados técnicos. Son merecedores total de este título.

Fabio Quartararo sumó en Phillip Island su cuarto cero de la temporada, el tercero en las últimas cuatro carreras, y perdió el liderato que ostentaba desde la quinta cita del año. ¿Crees que ha sido capaz de digerir que sus opciones de revalidar el título de MotoGP se hayan prácticamente evaporado?

Es verdad que las opciones de Fabio Quartararo cada vez son más pequeñas porque Pecco Bagnaia ya es el líder de MotoGP. Esto va a ir a más porque llegan circuitos más propicios para el italiano que para el francés, salvo Valencia por allí tanto Ducati como Yamaha van bien.

Me parece un poco injusto echarle toda la culpa a Fabio Quartararo porque la Yamaha no está a la altura de la Ducati, que es la mejor de la parrilla. A la Yamaha le falta subir un escalón y el resto lo pone Fabio Quartararo. Todo ello sumado a la presión, han hecho que no pueda hacer más.

Aleix Espargaró está a 27 puntos del liderato y todavía tiene opciones matemáticas cuando hay 50 puntos en juego. ¿Qué balance puede hacer de esta temporada?

Aleix Espargaró está haciendo una grandísima temporada y todavía tiene opciones matemáticas de luchar por el título de campeón del mundo de MotoGP. Obviamente, le está costando este final de temporada. Tuvo un pequeño bajón en el rendimiento de los neumáticos en Phillip Island y no pudo estar en posiciones delanteras.

Sepang es un circuito que le gusta a Aleix Espargaró y la Aprilia corre y se defiende bien. Hay que confiar en que pueda luchar por el campeonato o por el subcampeonato. Él hubiera firmado hacer una temporada como la que ha hecho y estar luchando hasta el final de temporada por el título. Bravo por Aleix Espargaró, lo consiga o no lo consiga.

Da la sensación de que Marc Márquez vuelve a ser el mismo que antes de la lesión. ¿Crees que el español ya respira tranquilo?

Marc Márquez causó sensaciones muy positivas después de terminar segundo en Phillip Island. En su box lo celebraron casi como una victoria. Vimos a un Marc Márquez salvando caídas como hacía antes de lesión, levantando la moto en curvas de derechas, derrapando, moviéndose de una manera diferente encima de la moto y trazando las curvas con agresividad y con el codo en el suelo.

En definitiva, ya podemos decir que tenemos a un Marc Márquez casi al 100%. Ha vuelto el Marc Márquez agresivo, que disfruta, alegre y pasional. A partir de ahora, sólo falta afinar la Honda y ponerla a punto. A partir de ahí, veremos a un Marc Márquez ganador y luchando por conseguir otro título.

¿Cuál es tu pronóstico para el podio de MotoGP del Gran Premio de Malasia?

El pronóstico para el Gran Premio de Malasia es difícil. Las Ducati son las más rápidas en seco. Si llueve, Miguel Oliveira va a estar ahí. Sepang es un circuito complicado en cuanto a las condiciones meteorológicas porque al mediodía suele llover. Mi apuesta es Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Enea Bastianini.

La caída de Augusto Fernández en Phillip Island hizo que perdiera el liderato y ahora es segundo a 3.5 puntos de Ai Ogura. ¿Cómo crees que el español encarará el Gran Premio de Malasia?

Después de la caída que sufrió en Phillip Island, Augusto Fernández sabe que no puede fallar más. Ai Ogura es un piloto que si no lo ve claro, sabe aguantar y coger puntos. Quedan dos carreras que van a ser al sprint. Veremos qué pasa en Sepang porque los dos son rapidísimos y están prácticamente al mismo nivel. Sigo pensando que Augusto Fernández es un poco más rápido, pero Ai Ogura es de los pilotos que no falla y eso es un punto a su favor.

Con Izan Guevara una vez proclamado campeón del mundo de Moto3, ¿qué podemos esperar del Gran Premio de Malasia?

Izan Guevara ha sido la revelación de la temporada en Moto3. Es un pilotazo por su frialdad, por su forma de analizar la carrera y por la manera de trazar líneas y pilotar. Es un piloto del estilo de Jorge Lorenzo, que sabe ir solo y no necesita ninguna liebre. Ha conseguido el título ganando la carrera y eso dice mucho de un campeón.