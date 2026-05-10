Àlex completa el fin de semana terrible de los Márquez: "Es un error muy estúpido"

La familia Márquez vivió en Le Mans uno de los peores fines de semana de la presente temporada. Si el sábado era Marc el que se iba al suelo con duras consecuencias, el domingo Àlex Márquez tampoco pudo terminar la carrera tras firmar una nueva caída. En este caso, el piloto salió ileso, sin consecuencias físicas, más allá del susto.

Àlex encendió todas las alarmas cuando, tras la caída, se quedó durante unos segundos tumbado en el suelo. Poco después se le veía de pie, caminando sin consecuencias camino del box.

"He picado un poquito así de cabeza de lado y nada, son esos cinco segundos que tienes que volver a saber dónde estás, volver a situarte otra vez, pero nada, ha sido una caída muy tonta", explicó a los micrófonos de 'DAZN'.

Respecto a cómo tuvo lugar el accidente, el de Cervera explicó que hizo "más lento la (curva) tres, cuando he entrado en la cuatro he dado un poquito más de gas y he perdido el tren delantero al hacer el cambio de dirección, que no me lo esperaba. Y así... mucha rabia porque es un error muy estúpido".

Àlex Márquez se fue al suelo / YOAN VALAT / EFE

Con la caída en los primeros compases, el campeón del GP de España disputado la semana pasada, apenas pudo disfrutar de la carrera, aunque sí que obtuvo conclusiones del fin de semana. "He hecho una vuelta y dos curvas. En el warm-up hemos dado un pasito adelante, hemos probado alguna dirección que otros habían ido durante el fin de semana y nos ha ayudado, y hemos hecho mejor, así que habíamos dado un pasito adelante, pero en carrera no hemos podido materializarlo", explicó.

Más cerca de Aprilia

Más allá de los resultados, Márquez se mostró optimista con las opciones de Ducati, aunque "hay que tener algo de calma". 2Creo que hoy Pecco podía estar en el podio, tenía al menos el ritmo para estar en el podio, pero ha cometido ese pequeño error en la tres que es muy crítico", explicó al respecto de la caída del italiano, que peleaba por la tercera plaza cuando se fue al suelo.

"No estábamos tan lejos y no están esas Aprilia intratables que había las tres primeras carreras del año", zanjó.