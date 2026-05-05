Alerta en MotoGP: "Creo que Marc Márquez no está contando toda la verdad"

La actuación de Marc Márquez en el Gran Premio de España en Jerez dejó claro que el campeón sigue sin encontrar su mejor versión. En vísperas del GP de Francia, quinta cita del calendario 2026, el ex piloto Tom Luthi lanza una alarmante teoría: "Creo que Marc no está contando toda la verdad sobre su estado físico".

En contraste con la victoria de Álex Márquez en Jerez, su hermano mayor se fue al suelo nada más empezar la carrera y después de cuatro grandes premios solo suma 57 puntos, 44 menos que el líder Marco Bezzecchi, y marcha quinto en el Mundial.

Luthi, ahora analista en Motorsport Magazine, no piensa que la lesión sufrida por Márquez en Indonesia el año pasado sea tan grave como para impedirle competir. "No creo que tenga nada grave en el hombro, de lo contrario no podría rodar tan rápido bajo la lluvia, por ejemplo, ni tendría esa sensación en agua que nos demostró en el sprint. Fue realmente rápido entonces y ganó la carrera", argumenta.

El problema, en su opinión, es que "puede que sea peor de lo que él mismo admite o de lo que cuenta. Si a Marc le falta algo de movilidad en el hombro, eso le perjudica en ciertas posiciones. Quizás en las curvas a la derecha. Se cayó en una de ellas durante el Gran Premio. Entonces, puede que le falte algo de velocidad", apunta sobre las posibles limitaciones físicas del nueve veces campeón.

Lüthi también señala el contexto deportivo con el que se ha encontrado este año Márquez: "Puede que haya algún problema técnico, como que Aprilia haya avanzado más que Ducati. A la moto le falta algo, y a Marc le falta un poco de su potencial. Eso es suficiente para que tenga que pilotar un poco por encima del límite y arriesgar más solo para mantenerse a la par", considera el ex piloto suizo, que fue campeón del mundo de 125 en 2005 y se retiró en 2021.

Según Luthi, es normal que Marc "no siempre quiera mostrar sus cartas. Si dice: ‘Todavía no estoy del todo bien’, los rivales ya saben que pueden atacarlo. Por eso prefiere guardar esos secretos y trabajar en ello para recuperarse".

Tanto Márquez como sus jefes de Ducati admiten que no está al 100%. No es ningún secreto que el '93' está centrado en recuperar su máximo nivel. La cuestión es si eso llegará más pronto o más tarde y a tiempo para que no se esfumen sus opciones a defender la corona.