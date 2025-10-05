Marc Márquez deberá someterse a pruebas médicas en Madrid para revisar el alcance de su lesión

Jarro de agua fría en el Gran Premio de Thailandia. Marc Márquez se fue al suelo en los primeros compases de carrera y se encuentra en el centro médico, dolido de su maltrecho hombro derecho.

La carrera no pudo empezar de peor manera para el piloto de Ducati, certificando sus malas sensaciones en este trazado en el que nunca ha subido al podio. Márquez, que partía desde una retrasada novena posición, estaba empezando su remontada cuando se cruzó en el camino de Marc Bezzecchi. El italiano tuvo problemas en la salida y, a diferencia del sábado, no pudo controlar su moto y acabó arrollando a Marc a toda velocidad.

Tras dar varias vueltas de campana y ser arrollado por la Aprilia, Marc se mantuvo durante unos minutos de rodillas en la grava y poco después fue escoltado por los comisarios con visibles gestos de dolor.

El de Cervera se sujetaba el brazo derecho, ese que tanto le hizo sufrir en 2020, y se dirigió directamente al centro médico. Su familia y Davide Tardozzi, jefe de Ducati, corrieron hasta las instalaciones médicas para interesarse por el estado del piloto.

Poco después el piloto dejaba el centro médico ya vestido sin el mono y con el brazo en cabestrillo y según confirmó el doctor Ángel Chartre deberá someterse a nuevas pruebas médicas cuando llegue a Madrid.

A la espera de un TAC

"Está bien. Tranquilo, con un ligero dolor. Ha sufrido un traumatismo directo en el brazo afectado. En la rdiografía se ve una pequeña fractura pero hay confusión porque es el brazo afectado. Para hacer el dignóstico hay que hacer un TAC, que será ya en Madrid", ha explicado Chartre.

Algo después el propio piloto habló a los medios para actualizar su estado. "No te puedo decir que esté muy bien pero dentro de lo malo ha salido barato. Parece que en la clavícula hay los ligamentos rotos pero no se sabe. Esta noche vuelo a Madrid a realizar los chequeos", ha explicado Marc a DAZN.

Respecto al accidente ha afirmado que "son cosas que pasan en las carreras. a veces te pasan a ti y otras veces le pasan a otro. Bezzecchi me ha venido a pedir disculpas. Ahora solo queda ir a Madrid y lo que digan los doctores es lo que estaré de recuperación".

Márquez tenía previsto viajar hoy a Madrid tras acabar el Gran Premio para atender sus diferentes compromisos después de proclamarse campeón del mundo, pero deberá hacer hueco también para pasar por el hospital.