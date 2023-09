Aleix Espargaró: "Ha sido muy bonito"

"Cruzar aquí primero, delante de tanta gente, de mi familia... y no lo olvidaré nunca", dijo el catalán, ganador de la carrera al sprint "El campeonato es largo, ganar a Pecco va a ser casi misión imposible por los puntos", apuntó respecto al Mundial

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), vencedor de la carrera sprint del Gran Premio de Catalunya de MotoGP, ha reconocido que "la sensación de cruzar aquí primero, delante de tanta gente, de mi familia, ha sido muy bonita y no la olvidaré nunca".

Espargaró dijo que el error del año pasado, cuando equivocó la última vuelta, era algo que se debía él, pues "el error lo hice yo y nadie más que yo; a Montmeló, de hecho, le debo yo todo, porque este circuito es el que me ha visto crecer y el que me ha dado todo".

"Sólo ha sido una carrera sprint, pero la sensación de cruzar aquí la meta primero, delante de tanta gente y de mi familia, ha sido muy bonito. Ha sido una sensación que no olvidaré nunca", insistió Espargaró.

"No he tenido la confianza como para adelantar e irme. No lo había hecho nunca en mi carrera y he salido, he visto que Pecco iba rápido en las primeras vueltas y he pensado 'déjale y al final le adelantas, que tienes más tracción', y luego, en la cuarta vuelta me ha venido como un ataque de ego y he pensado 'si él ha hecho esta apuesta, yo tengo más ritmo que él, así que si juega fuerte, tú más'", recuerda el piloto de Aprilia.

"Me he dicho a mí mismo que si él destrozaba el neumático, yo también, y que si jugábamos a eso yo era mejor y he intentado adelantar e irme, y ha funcionado el plan y para la confianza de uno mismo, lo que he hecho hoy es muy positivo", afirma Espargaró.

El piloto comentó su adelantamiento explicando que "Pecco frena muy tarde, es el mejor de la parrilla frenando, y yo tengo que mejorar las frenadas recto, ya vimos en Austria lo que sufrí y cuando he frenado, llevaba mucha velocidad por el rebufo de Pecco, se me ha empezado a bloquear el tren delantero y no me atrevía a entrar en la curva".

"He pensado, 'si yo entro aquí, ahora pierdo la rueda delantera y me lo llevo puesto' -a Pecco Bagnaia-, y he alargado un poco la frenada, ha sido un poco al límite, pero es que Pecco frena muy tarde, insistió.

"En los intentos anteriores llegaba con más velocidad y el tío frenaba 10 metros más tarde que yo. Luego se quedaba parado. Mi moto tenía más tracción, creo que se ha visto que teníamos más velocidad en el centro de la curva, pero frenaba muy tarde. Realmente, ha sido difícil", reconoció.

"Creo que si me hubiera esperado un poco, habría sido más fácil, porque tenía más tracción que él y gastaba un poco menos el neumático, así que podía haber pasado más fácil, pero me apetecía, estaba convencido de que podía irme", recalcó Espargaró.

"El campeonato es largo, ganar a Pecco va a ser casi misión imposible por los puntos, porque es la referencia, pero queda mucho y creo que podemos llegar a estar entre los tres mejores", comenta convencido Espargaró.

"La carrera de mañana será un poco más táctica, un poco más lenta, o eso espero, porque hoy hemos volado. El récord de la pista creo que era 39.9 y hemos hecho muchas vueltas por debajo del récord de la pista, ha sido impresionante, así que mañana espero que sea un poco más lenta", explicó.