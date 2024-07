Aleix Espargaró se probará en Sachsenring: "Es una cuestión de respeto"

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ha decidido viajar a Alemania para probarse en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de ese país en el circuito de Sachsenring y aseguró que lo hace por "todo" su equipo.

"Es una cuestión de respeto, lealtad y es mi trabajo.. ¿Qué hago en el sofá de mi casa? Tengo que intentarlo", subrayó, y añadió: "Lo más importante es que el médico me ha dicho que la fractura no se puede desplazar y no puede ir a peor, creen que es imposible que pueda pilotar la moto con la mano rota, pero sólo es cuestión de dolor y voy a intentarlo todo".

"Me he hecho un guante especial y vamos a hacer algo con el acelerador pues no puedo cerrar muy bien la mano, pero es Sachsenring y sólo hay una frenada fuerte de derechas fuerte. Lorenzo Savadori también se ha hecho daño y no puede sustituirme, por Aprilia y por mi equipo estoy aquí y lo vamos a intentar", explicó Aleix Espargaró.

El catalán sufrió una dura caída en la primera vuelta de la carrera al sprint del pasado Gran Premio de los Países Bajos. Debido al accidente, el de Aprilia tuvo una fractura en el quinto metarso de la mano derecha que le impidió estar en la parrilla de salida del domingo.

Aleix pasó este jueves las pruebas médicas en Sachsenring y fue declarado apto para participar en los primeros libres del viernes tras los cuales deberá volver a pasar por el control médico.