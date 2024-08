Aleix Espargaró: "Esta 'pole' es un top 3 de vueltas de mi carrera deportiva"

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) acabó tercero en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Inglaterra de MotoGP, en el que ha conseguido la 'pole position', motivo por el que calificó el día como de 'bueno'.

"Sin duda esta 'pole' es un top 3 de vueltas de mi carrera deportiva, ha sido impresionante, porque después del primer neumático estaba detrás de las tres Ducati oficiales y por debajo del récord de la pista, por lo que pensé que eran tres décimas insalvables, pero he hecho una vuelta con los ojos cerrados y ha sido brutal cuando he visto el 1:57.3", explicó Espargaró.

"En carrera sabía que Jorge es muy explosivo y que mandaría al inicio, me esperaba tener algo más en las tres últimas vueltas para poder atacar, pero realmente ha sido brutal el ritmo de Enea, ha estirado todo y no me ha quedado otra que perseguirlos", comentó Aleix Espargaró.