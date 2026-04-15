Aleix Espargaró pasará por quirófano tras su brutal accidente en Sepang

El motociclismo es uno de los deportes más emocionantes que existen pero también tiene su peor cara: las lesiones. Especialmente aquellas con graves consecuencias. Por desgracia, en esta situación se encuentra ahora Aleix Espargaró. El piloto de Granollers sufrió la pasada semana un duro accidente en el circuito de Sepang que se saldó con cuatro vértebras rotas. A la espera quedaba saber si precisaría de paso por quirófano, algo que se ha confirmado este miércoles.

El catalán, quien colgó el casco como piloto permanente en MotoGP a finales de 2024, es ahora piloto probador de Honda, y se encuentra en plena fase de desarrollo del nuevo prototipo de la RC214V para el año 2027, el curso en el que se producirá una revolución en la parrilla. Se verá reducida la cilindrada, se eliminarán los dispositivos de altura y se reducirá también la aerodinámica. Precisamente, en una de estas tandas de pruebas, sufrió una dura caída a una gran velocidad.

Aleix Espargaró, susto mayúsculo en Sepang / Instagram

Aleix se mantuvo ingresado en el hospital en Sepang varios días, a la espera de poder volar hacia Barcelona cuando la situación estuviese estabilizada. "El martes, durante el test en Sepang, sufrí una caída muy fuerte. Como resultado, tuve varias contusiones y cuatro vértebras rotas, aunque por un margen muy pequeño y, afortunadamente, no afectaron la médula espinal", dijo tras el accidente.

"Tras unos días en el Hospital CU Aurelius, donde me han tratado increíblemente bien, ya puedo volar a casa con Laura [su mujer], que vino al rescate desde el otro lado del mundo (una vez más, y ya he perdido la cuenta...) y allí evaluaremos si es necesaria una cirugía en la Quirón Dexeus. Gracias a todo mi equipo Honda por cuidar de mí estos últimos días. Siento el susto, ¡volveré", decía a sus seguidores a través de Instagram

Unas pruebas que han determinado finalmente que el 'rider' deberá pasar por el quirófano hoy mismo. Así lo ha revelado el medio 'Motorsport', que ha apuntado que deberá operarse para corregir la lesión en la espalda. En concreto, será intervenido de la fractura de las vértebras T3 y T4, en la zona dorsal, y también se fijarán otras vértebras que quedaron afectadas por el golpe.

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Precisamente, el piloto reaparecía en redes sociales de nuevo hace unas jornadas. "Esta vez ha sido bestia... Pero habrá que luchar y ser positivo como siempre para recuperarse a tope, y más con una compi de viaje tan top a mi lado! Gracias a todos x los mensajes de animo!", dijo, compartiendo una foto desde la cama del hospital junto a su mujer, Laura Montero, con quien tiene también dos hijos.