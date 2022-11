Aleix Espargaró: "No nos merecemos ser campeones; terceros es lo justo"

El piloto de Granollers, descartado del pulso por el título, se juega la tercera plaza del campeonato en Valencia con Enea Bastianini y Jack Miller "El año pasado celebramos el primer podio de Aprilia como un hito y ahora hemos conseguido victorias, pole y podios, No quiero ser crítico", asegura

Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) ha sido contundente en sus declaraciones este jueves en el circuito de Cheste, escenario este fin de semana del Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Descartado del pulso por el título, el piloto de Aprilia se juega la tercera plaza del campeonato en Valencia con Enea Bastianini y Jack Miller, un puesto que considera "justo" en base a sus resultados en el tramo final de la temporada.

"Creo que no nos hemos merecido ser campeones del mundo, hemos estado muy cerca, pero Pecco (Bagnaia) y Fabio (Quartararo) han tenido más velocidad", ha señalado Aleix. "Es cierto que Enea (Bastiaini) ha ganado muchas carreras, ha sido el piloto revelación del año, pero nosotros también nos merecemos esa tercera plaza. Así que me hace mucha ilusión, mucha, mucha, y vamos a luchar, hemos hecho muchísimos cambios, esta semana he hablado mucho con la fábrica, con mi técnico y hemos intentado exprimir la naranja para entender lo que pasó en las últimas carreras y esperemos que aquí vaya todo bien", ha añadido Espargaró.

"Hemos intentado erradicar el problema, es decir, montar una moto prácticamente nueva, volver al material de inicio del año, más algunas evoluciones que hemos hecho desde principio, que creo que han sido positivas, pero no lo tenemos del todo claro", ha revelado el de Granollers. "Hemos vuelto a atrás del todo. La moto es un poco híbrido, una de ellas como la de principio de temporada. Y luego ya habrá tiempo de analizar, el por qué exacto, ya habrá tiempo de encontrarlo. Lo importante es volver a ser rápidos y es lo que hemos intentado hacer", ha insistido Aleix.

Sobre su tono crítico con Aprilia en las últimas carreras, el mayor de los hermamos Espargaró señala que "no me arrepiento de mis palabras. Probablemente tendría que haber sido una cosa más interna, pero yo soy así, no cambiaré. Me quedan solo dos años en este paddock, y en los próximos dos seré exactamente la misma persona. Lo que siento, lo digo, y, seguramente, y lo repito, me equivoqué, pero los errores y las virtudes van con el carácter de cada persona".

"Quizás es cierto que fui un poco demasiado crítico en el momento de los grandes premios de Tailandia, de Australia, pero el choque fue para mí muy grande, de pasar por luchar por los podios en cada carrera a no entrar de los diez primeros. Y cuando miras un poco el bosque y no el árbol, mirando desde más lejos, el año pasado celebramos el podio de Aprilia como un hito histórico, este año hemos hecho un montón de podios, poles, hemos ganado una carrera, peleado por el título, así que la temporada ha sido impresionante, pase lo que pase aquí en Valencia", a valorado Espargaró.

En Valencia sus expectativas son altas: "Espero hacer una buena carrera pues el año pasado lideré el FP3, que es una sesión muy complicada. En carrera, hasta falta de 7 u 8 vueltas, cuando nos cayó mucho el neumático, estuvimos muy cerca de los mejores, así que tiene que funcionar. Es importante despedir el año con un podio y creo que es una buena pista para nosotros. Ahora estoy concentrado en este fin de semana. Lo que puedo garantizar es que han dado el máximo en Aprilia para darme una moto top, competitiva para este fin de semana. Se ha trabajado mucho para darme todo el material posible para hacer una buena carrera aquí y no quiero ser más crítico, ya lo he sido bastante en las últimas carreras; ahora quiero que estemos todos unidos y que hagamos un fin de semana bueno, es muy importante para nosotros. Terminar entre los tres mejores del mundo sería histórico y hay que ser positivos, luego el lunes ya veremos", ha zanjado.