Aleix Espargaró: "El Lidl Trek es uno de los mejores equipos del mundo, era mi ilusión correr en bici y aquí estoy"

Aleix Espargaró anunció el curso pasado su despedida como piloto del Mundial de MotoGP a tiempo completo y este 2024 se ha incorporado a la disciplina del equipo de desarrollo de Lidl Trek donde ha hecho realidad su deseo de convertirse en ciclista profesional.

Un nuevo rol que combina con su trabajo como piloto de probador de Honda, equipo con el que ha competido este 2025 en diferentes pruebas del mundial, entre ellas el reciente Gran Premio de Catalunya de MotoGP.

¿Cómo te has sentido al volver al circuito de casa, donde te despediste del Mundial hace apenas unos meses?

Fue un poco extraño al principio. No me esperaba volver al circuito de casa y menos después de dos años con Aprilia hacerlo con Honda. Seguramente es el sitio favorito del mundo para mí y poder correr en casa delante de esta afición es muy bonito. Ha sido raro porque físicamente ha sido muy duro, llegaba con una lesión pero era muy importante para Honda que estuviera ahí para probar cosas nuevas y estoy muy contento de haberlo podido lograr.

¿Te imaginabas, hace un año, que unos meses después vas a estar aquí, formando parte del Lidl Trek, un equipo de la élite del ciclismo internacional?

Quizás no con el Lidl Trek pero cuando el año pasado estaba meditando mi retirado o firmar un contrato más con Aprilia, uno de los motivos si me retiraba era para poder probar en el ciclismo, pero no me imagina que iba a ser con un equipo tan grande como el Lidl Trek, uno de los mejores equipos del mundo. Está siendo una experiencia dura, difícil pero muy bonita. Me siento un privilegiado y lo estoy disfrutando mucho.

¿Cómo se gesta este fichaje por Lidl Trek?

Cuando decidí que no iba a continuar a tiempo completo en MotoGP, mi amigo Carlos Verona, que es uno de mis mejores amigos ciclista de Lidl Trek, me dijo: 'creo es el momento para que seas ciclista profesional, para que lo intentes, voy a hablar con el equipo'. Y casi sin decirme nada se pusieron en contacto conmigo, estaban super interesados los directivos de Lidl y la verdad es que fue muy fácil. Es uno de los mejores equipos del mundo, era mi ilusión correr en bici y aquí estoy.

Aleix Espargaró, durante un evento con el Lidl Trek / Oriol Rubio

¿Cómo se lleva esto de compaginar jornadas de ciclista con el Lidl Trek y jornadas de piloto probador con otras?

No está siendo fácil. Pensaba que sería un poco más fácil pero está siendo físicamente muy duro porque el ciclismo es un deporte muy duro en el que necesitas entrenar muchas horas y descansar mucho y compaginarlo con MotoGP lo hace muy complicado. Poder sacar horas para entrenar, viajar luego a los test de MotoGP, está siendo duro y también a nivel mental, cuadrar los dos calendarios... no es fácil pero me gustan muchos los retos, es algo que siempre había soñado así que el esfuerzo merece la nota.

¿Cuáles son las mayores diferencias entre ambos deportes? A nivel de trabajo, de físico, nutrición...

Hoy en día cualquier piloto de MotoGP es un atleta, pero estaremos de acuerdo que el ciclismo es el deporte más duro del mundo. Tienes que cuidarte muchísimo la nutrición y tienes que entrenar muchísimas horas. Esto ha sido un cambio grande para mí. A nivel de nutrición controlarlo mucho más. a nivel de descanso... ha sido un gran cambio y cuando lo haces los 35 años no es fácil.

¿Cómo de importante es cuidar la nutrición en el ciclismo?

En cualquier deporte de élite es muy importante, pero yo creo que en un deporte de resistencia como es el ciclismo es una de las claves. La gente se cree muchas veces en casa, cuando vemos a un ciclista muy delgado, que no come. Pero nada más lejos de la realidad se come y mucho, pero hay que saber el cuándo, el cómo y controlar mucho los macros. Algo que he cambiado mucho desde que era piloto a ahora que soy ciclista es la nutrición, durante el entrenamiento como muchísimo más. Y el hecho de estar en un equipo tan grande como Lidl Trek, con un montón de preparadores, médicos, nutricionistas, fisios, te ayudan a entenderlo y a hacer el cambio.

Vienes de un deporte muy distinto, ya con 35 años, ¿Qué crees que puedes aportar a Lidl Trek?

Sobre todo experiencia. He coincidido mucho en los training camps con ciclistas jóvenes. Obviamente no les voy a enseñar nada, sino todo lo contrario, a nivel de ciclismo, soy yo el que tengo que aprender. Pero sí que desde el prisma de un atleta que ha pasado de todos los colores, que en otro deporte ha estado en la elite más de 20 años, pues yo creo que es algo que puedo aportar y es lo que intento hacer cuando estoy con ellos.

¿Cómo te recibió Lidl Trek?

La verdad es que recuerdo el primer training camp en Alicante, en diciembre, que pasé mucha vergüenza cuando entré porque eran como mis ídolos. Ver a Pedersen, a Ciccone, a Skjelmose, a todos los ciclistas profesionales, fue para mí como un shock ser uno más de ellos. Y al final los ciclistas son unos locos de MotoGP, les encantan las motos igual que a mí las bicis. Entonces yo les pregunto mucho de bicis y ellos me cambian y me preguntan a mí mucho de motos, y las cenas siempre son muy divertidas. Ahora cada vez se ha hecho algo más normal, pero yo creo que les gustan más las motos a ellos que a mí las bicis casi.

Aleix Espargaró, ciclista del equipo de desarrollo de Lidl Trek / Oriol Rubio - @urithecam

Tu primera cita fue al Tour de Austria, quizás no acabó de la mejor manera, pero ¿cómo te sentiste?

La verdad es que mucha tensión, muy nervioso estaba, porque ya no solo es a nivel físico el estar a la altura, si no hay muchas cosas dentro del pelotón que si no has crecido siendo ciclista, como es mi caso, no controlas. Tuve la gran suerte de tener un equipo muy bueno a mi alrededor, en el Lidl Trek son todos ciclistas muy buenos, así que me ayudaron mucho. Pero recuerdo pasar muchos nervios, encima en una carrera de mucho nivel como es Austria, con lluvia, fue todo bastante tenso. Me costó mucho dormir por las noches, pero también lo disfruté.

¿Qué es lo que más te costó?

Lo que más es la tensión que hay dentro del pelotón. Cuando lo ves por la tele puedes intuir que hay tensión, pero cuando estás dentro te das cuenta de que realmente la tensión es una barbaridad, es mucho más duro de lo que parece desde la tele. Sobre todo, desde la tele te puede parecer que vas muy rápido en el puerto, pero en realidad cuando llegas al puerto dices por fin. Lo más duro es la aproximación, cuando hay una aproximación a un sitio estrecho o que se acerca a un puerto, luchar la posición es una barbaridad y realmente es algo que me impactó mucho.

En el contexto actual, ¿qué supone para un equipo tener un patrocinador de peso como en este caso Lidl?

Es muy importante, al final sabemos que Lidl es una de las compañías de supermercados más fuertes del mundo y yo creo que a nivel de partnership con Trek creo que es muy bueno porque no solo a nivel de sponsors, sino a nivel de compañero de vida es fenomenal. Como hablábamos antes, la nutrición para los ciclistas es algo muy importante y creo que también dar conciencia al mundo de lo importante que es la nutrición. Es algo que los deportistas tenemos esta responsabilidad y creo que Lidl y Trek van muy de la mano en este sentido.

Tienes dos peques a los que ya les empieza gustar el deporte, si tuvieras que elegir para ellos entre motor y ciclismo, ¿qué escogerías o cuál te daría menos miedo?

Me daría menos miedo el ciclismo, pero también no es que el ciclismo sea jugar a tenis. Así que cualquiera de los dos que elijan, voy a apoyarles, voy a intentar estar a su lado. Ni a Mia ni a Max les gustan mucho las motos hasta el día de hoy, pero solo tienen siete años. Y en cambio a las bicicletas sí que les gusta mucho, yo creo que el hecho de ver a su padre tan enganchado al ciclismo ahora también ayuda. Pero ya te digo, en cualquier caso lo que elijan.

¿Qué objetivos a nivel ciclista tienes a corto plazo?

Seguir aprendiendo. La verdad es que he mejorado muchísimo más de lo que pensaba este año. Con 35 años yo tenía la duda, el miedo de no ser capaz de rendir a buen nivel, de no mejorar. Pero al estar en un equipo tan grande como Lidl-Trek, con tantas facilidades, con tantos profesionales a tu alrededor, he dado un salto cualitativo muy alto. Así que disfrutar del momento, seguir aprendiendo y a ver hasta dónde puedo llegar.