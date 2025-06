Aleix Espargaró hará doblete: Assen y Tour de Austria

Aleix Espargaró volverá a subirse a la Honda, por tercera vez esta temporada. El piloto catalán, en calidad de probador de la marca japonesa, ya participó con una 'wild car' en los Grandes Premios de Jerez y Silverstone, y este fin de semana, en la décima prueba del campeonato de MotoGP, repetirá, esta vez a bordo de la moto oficial.

Espargaró sutituirá en esta cita a Luca Marini, que se encuentra en fase de recuperación después de su grave accidente mientras preparaba las 9 Horas de Suzuka. Sin fecha de vuelta para el titular, el equipo del ala dorada probará una nueva opción, después de que Takaaki Nakagami tomara los mandos en el pasado Gran Premio de Italia.

El japonés, que dejó el LCR Honda el curso pasado para pasar a ser piloto de pruebas, consiguió en Mugello unos registros discretos. El domingo fue decimosexto, por delante de Lorenzo Savadori y Somkiat Chantra y decimoquinto en la sprint. Aun así, cuenta con 10 puntos en su cuenta particular en el mundial, gracias a la sexta posición que consiguió en el accidentado GP de Francia.

Mientras que en Aragón Honda decidió no buscar recambio para Marini y tuvo solo en pista a Joan Mir, la normativa exige presentar a un sustituto en un plazo de diez días, por lo que en Mugello se vieron obligados a poner en pista sus dos motos, bajo la atenta mirada del propio Marini que no quiso perderse el gran premio de casa.

Tras Nakagami será el turno para un Aleix Espargaró que debutará así con el equipo oficial de Honda. El veterano piloto de Granollers decidió el curso pasado poner fin a su carrera como profesional y adoptar el rol de piloto probador y de desarrollo de Honda. Un nuevo camino que le ha devuelto al campeonato de forma casi inesperada.

Este fin de semana, en el emblemático Gran Premio de los Países Bajos, volverá a subirse a la moto. Tendrá también la oportunidad de medirse a Franco Morbidelli, contra el que ha cargado duramente tras su actuación en Mugello que acabó Viñales fuera de carrera. “Una más, y ya van 27376392…”, escribió Aleix en su cuenta de Twitter, tras ver como la acción se quedaba en una 'long lap penalty'.

Próxima cita, ciclismo

Superado el gran Premio de los Países Bajos, Aleix se quitará el mono y se pondrá el traje de ciclista. El catalán es un gran aficionado a este deporte y desde el año pasado es embajador del Lidl-Trek. Una situación que ha cambiado este mes, siendo incluido en la lista de corredores oficiales de la escuadra estadounidense.

De esta manera, según la normativa de la UCI, competirá en el Tour de Austria de categoría 2.1 UCI -del 9 al 13 de julio- cedido al conjunto World Tour Lidl. "Estoy muy contento con cómo ha ido este año. Ha cambiado completamente mi vida y todo lo que he hecho hasta ahora. Es fantástico formar parte de un equipo tan grande como Lidl-Trek. He progresado enormemente como ciclista y he aprendido mucho en estos seis meses. Me siento bien y estoy deseando correr y poner a prueba mis piernas contra algunos de los mejores ciclistas del mundo", comentó el corredor en declaraciones a los medios oficiales de la ronda austríaca.

"Será genial porque la semana antes de la carrera en Austria, competiré en MotoGP en Holanda con una invitación. El Giro de Austria será un buen reto, pero no tengo expectativas para mi debut ciclista. Intentaré aprender todo lo que pueda, ayudar a mis compañeros y, sobre todo, ¡disfrutar del sufrimiento!", avanzó.