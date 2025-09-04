Aleix Espargaró: "Lo de Gaza es un genocidio y está perfecto protestar, pero no son conscientes de lo vulnerable que es un ciclista"

Aleix Espargaró, piloto probador de Honda, intentará estar este fin de semana sobre la moto para competir en el Gran Premio de Catalunya de MotoGP. El piloto catalán sufre molestias en la zona lumbar y este viernes se probará para calibrar sus opciones de cara al GP.

"Quería llegar sí o sí, aunque llegó muy justo, la verdad, pero es un Gran Premio muy importante para Honda, para las próximas carreras, así que aquí estoy para intentar ver si puedo pilotar bien. El viernes, lo sabremos", explicó en la rueda de prensa previa a la cita. "El doctor Charte me dijo que lo veía casi imposible, pero esta última semana he empezado a mejorar bastante y el lunes le dije a Alberto (Puig) que lo quería intentar y he hecho lo máximo", continuó.

Espargaró comentó que Honda ha traído varias novedades a esta prueba. "Hace tres semanas aquí probamos ya un chasis que yo insistí mucho que lo llevaran ya para el Gran Premio. Aunque hay muchas veces que para un piloto oficial es muy difícil cambiar un chasis a mitad de temporada, insistí mucho a Joan (Mir) y a Luca (Marini) que lo probaran y creo que no me equivoqué, porque en las últimas carreras han dado un paso adelante y les ha gustado mucho el chasis. Y luego hay otras cosas de aerodinámica, motor...", dijo, asegurando que "Honda está trabajando una barbaridad. El último test aquí probamos muchísimas cosas y este gran premio igual. Así que hay que seguir con la mejora".

"Yo ya lo dije desde el principio de temporada que no nos podíamos esperar una revolución. Es decir, la moto es la que es, el reglamento es el que es, hay que mejorar paso a paso y luego la moto del 2027 esperemos que cuando la pongamos en pista sea un misil y podamos luchar por ganar", explicó sobre la situación actual de Honda. "En la temporada 25-26 hay que dar pasitos para que tanto Joan como Luca, que son dos pilotazos, vuelvan a coger confianza, se vuelvan a ver delante. Y eso pasa por hacer octavos, por hacer sextos, por hacer quintos, por tocar el podio con los dedos poco a poco. Y yo creo que las dos últimas carreras son prueba de ello", zanjó.

Respecto a la situación de los fabricantes en el campeonato, Aleix considera que "cada carrera es un poco cambiante. No hace tanto que Fabio no paraba de hacer poles. Ahora de golpe terminan últimos con la Yamaha. KTM ha estado sufriendo mucho, Pedro está volando ahora. Honda está sufriendo, ahora estamos delante. Está todo muy cambiante. Marc juega otra cosa, eso es cierto. Pero en líneas generales parece que estamos más cerca de Ducati y sin contar a Marc que está volando".

Protestas en La vuelta

Esta temporada, Aleix combina su rol de piloto probador con el de ciclista en el Lidl-Trek y valoró la situación que se está viviendo en La Vuelta con las protestas propalestinas por la participación del Israel Premier Tech. "Creo que no son conscientes de lo que están haciendo. Me parece muy bien, lo que está haciendo en Gaza es un genocidio, está perfecto protestar, en eso no hay ninguna duda. Pero no son conscientes de lo vulnerable que es un ciclista yendo a sesenta (km/h). Yo no creo que tengan tanta maldad de hacerlo sabiendo lo que puede pasar. Creo que no es el sitio ni la manera de protestar, aunque sé que es complicado escoger el sitio exacto. Ayer en línea de meta en un sprint salta un tío con una pancarta y lo coge un ciclista y se puede quedar en silla de ruedas. Entonces creo que no es la manera correcta, no lo están haciendo bien", zanjó al respecto.