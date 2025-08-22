Aleix Espargaró enseña las 'heridas' que le apartan de Balaton park

Aleix Espargaró podía volver a vivir un momento especial en Moto GP. Volverse a subir a una moto de la categoría reina del motociclismo, y coincidir de nuevo en pista con su hermano, Pol Espargaró. Pero un accidente en bicicleta esta misma semana se lo ha impedido.

El español, que tenía que sustituir a Somkiat Chantra en el equipo LCR de Honda este fin de semana, será baja por las lesiones que le causó un "fuerte accidente" yendo en bicicleta. Pocos días más tarde, el 41 ha compartido en redes sociales las 'heridas' de ese accidente, y se ha mostrado "optimista" para "volver pronto".

"El martes pasado, durante el entrenamiento, sufrí un fuerte accidente. Además de múltiples abrasiones, después de pasar la noche en el hospital Dexeus, las pruebas revelaron dos vértebras fracturadas. Desafortunadamente, no podré unirme al equipo LCR en el GP de Hungría. En este momento estoy experimentando un dolor significativo, pero sigo siendo optimista y espero recuperarme lo antes posible para volver pronto", dice el piloto.

Las heridas de Aleix Espargaró tras un accidente en bicicleta / @aleixespargaro

Tal y como informó el equipo IDEMITSU Honda LCR, Chantra, que sufre una lesión de larga duración, tampoco será sustituido este fin de semana en Hungría.