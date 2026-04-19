Aleix Espargaró deja el hospital tras su operación de espalda: "Ha sido la peor caída de mi carrera"

Aleix Espargaró, después de someterse a una compleja operación de espalda, ha recibido el alta médica y ha podido regresar a casa, tal y como comunicó el propio piloto a través de un mensaje en sus redes sociales. De esta manera se cierra un período de 12 días complicados para el catalán y comienza el período de recuperación.

"BACK HOME! Gracias a tod@s por tanto cariño. Toca una pausa obligada, pero feliz de poder estar en casa. Ha sido la peor caída de mi carrera deportiva, una lesión muy grave, muchos dias de hospital y una operación complicada. Lo más difícil no ha sido el dolor, ha sido el miedo, no poder hacer nada y ver cómo mi familia, mi mujer y mis hijos han tenido que adaptarse a mi ritmo, a mis tiempos, a mis límites…(y lo que queda). Laura, Ana, Rober y a tod@s los míos, os quiero infinito", escribió en su mensaje, en el que repasa además cómo ha sido el proceso desde el día del accidente.

El pasado martes 7 de abril, Aleix sufrió una caída a gran velocidad mientras realizaba unos test privados en Malasia. El accidente le provocó varias contusiones, además de las cuatro vértebras fracturadas con especial afectación de la T3 y T4, y le obligó a pasar unos días ingresado en un hospitald e Kuala Lumpur hasta poder poner rumbo de vuelta a Barcelona.

De vuelta a casa

Este mismo viernes se sometió a una compleja cirugía en el Hospital Quirón Dexeus de Barcelona. "Después de una semana aquí en la Quirón Dexeus, por fin ayer me pudieron operar y me fijaron las cuatro vértebras. Fijaron una de las vértebras y las demás con cifoplastia también las pudieron curar. Fueron más de seis horas de quirófano y quiero dar las gracias al doctor Fiol y su equipo, que hicieron un trabajo excelente", explicó entonces el piloto catalán.

Poco después de la operación, Espargaró, como él mismo ha mostrado en las imágenes que acompañan a su publicación, ya pudo dar los primeros pasos, aunque con un collar cervical y un corsé para proteger la espalda. Tras dos días de reposo ha podido finalmente abandonar el hospital y volver a casa junto a su mujer Laura y sus hijos, Mia y Max, que le han acompañado durante el proceso.