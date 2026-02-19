Aleix Espargaró da la cara por el circuito urbano de Adelaida: "Mente abierta"

Los aficionados de MotoGP se despertaron este miércoles con una de las noticias más destacadas de las últimas semanas: la desaparición del calendario de uno de los circuitos con más tradición del campeonato. El Gran Premio de Australia dejará de celebarse en Phillip Island (Victoria) a partir de 2027 para trasladarse a Adelaida, capital de Australia del Sur, un trazado urbano que ya albergó carreras de Fórmula 1 en el pasado (1985-1995).

El acuerdo inicial es de seis años, por lo que la categoría reina correría hasta 2032 por las calles de la ciudad australiana, en la que residen más de 1 millón de personas. Se trata de un panorama totalmente nuevo para el mundial de motociclismo, que si bien ya incorporó un circuito semiurbano en su calendario con Mandalika (Indonesia), ahora tiene el reto de cumplir todas las medidas de seguridad para que una ciudad pueda albergar un Gran Premio de motociclismo.

Las críticas

El debate sobre los trazados urbanos y el abandono de uno de los circuitos más míticos se ha abierto entre expertos y aficionados, e incluso entre pilotos. "¡MotoGP eliminará Phillip Island del calendario! Uno de los circuitos de motociclismo más importantes del mundo, que ha dado lugar a algunas de las carreras más espectaculares y entretenidas que jamás hayamos visto, dará paso a una carrera en Adelaida, presumiblemente en un circuito urbano. ¿Por qué MotoGP eliminaría del calendario la que quizás sea su mejor pista? Les dejo a ustedes imaginar las razones", se quejaba el australiano Casey Stoner, bicampeón de MotoGP, que terminó su trayectoria profesional en la categoría reina en el año 2012.

Y entre la gran cantidad de especulaciones sobre si es en realidad seguro o no correr en el trazado urbano, también ha habido quien ha roto una lanza a favor de él. Uno de ellos, Aleix Espargaró, piloto de pruebas de Honda y un piloto aún en activo que conoce muy bien las MotoGP actuales. El catalán respondió a una publicación en 'X' que señalaba que el trazado, con mucho espacio verde a su alrededor, podría reformarse para garantizar la seguridad de los pilotos. Algo que el piloto de Granollers secundó.

Según su punto de vista, Phillip Island tampoco es referencia en cuanto a seguridad de refiere. Cabe recordar que es un trazado con características meteorológicas adversas, muchos cambios de rasante y curvas de gran velocidad, además de expuesta a factores externos como la invasión de pista de fauna típica de la zona. "¡Por fin alguien con sentido común y mente abierta, que analiza las cosas en lugar de criticar por alejarse de (sí, muy divertido) uno de los circuitos más peligrosos del calendario!", comenzaba diciendo el mayor de los Espargaró. "¡Tengo muchas ganas de saber más sobre este nuevo capítulo de MotoGP!", expresaba, mostrándose entusiasmado de poder visitar el trazado el próximo curso en su tarea como piloto probador de la marca del ala dorada.

"No es un circuito urbano como el que todos imaginamos en Mónaco al estilo F1, pero confío plenamente en que MotoGP ha estudiado Adelaida y confía en que pueden proporcionar zonas de escape que sean tan seguras (o incluso más seguras) que, por ejemplo, la última curva", sentenciaba en otra publicación.