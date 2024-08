Aleix Espargaró, muy crítico con Miller y Morbidelli: "No es justo que sigan en MotoGP"

Aleix Espargaró siempre ha sido un piloto sin pelos en la lengua. En su último año en MotoGP, el piloto de Aprilia sigue siendo fiel a sus ideales y, en la última rueda de prensa antes del GP de Austria, ha dejado otra de sus opiniones políticamente incorrectas. Esta vez el objetivo de sus críticas han sido Jack Miller, Franco Morbidelli y los jefes de equipo que prefieren incorporar a correderos experimentados, pese a sus malos resultados en pista, antes que a jóvenes con proyección.

Aunque todavía no hay nada confirmado, estos dos pilotos parecen estar muy cerca de seguir una temporada más en la categoría reina del motociclismo. Algo que Espargaró no acaba de entender. "No voy a comentar nada de eso, porque me metería en un charco", contestó inicialmente cuando fue preguntado sobre el caso de Jack Miller.

El piloto australiano, ya con 29 años, tenía muy difícil seguir en MotoGP por la falta de ofertas. Pero el interés de última hora de Pramac Racing, nuevo equipo satélite de Yamaha, ha cambiado por completo su delicada situación. Lo mismo le ha pasado a Franco Morbidelli, aunque en su caso, quien le ha dado su confianza para seguir en la competición ha sido Valentino Rossi, quien le hará un hueco al lado de Fabio Di Giannantonio en el equipo VR26.

"Si te digo lo que pienso de eso y de otro que acabará en VR46… Yo me llevo bien con Jack, somos vecinos y acaba de ser padre, y sé que le gustan mucho las motos, mucho más que a mí. Me alegro mucho de que pueda seguir aquí. Pero es que hay un caso mucho peor", soltó en referencia a Morbidelli. El piloto italiano es el actual compañero de Jorge Martín. Esto significa que su moto, la 'GP24', es una de las mejores de la parrilla y, pese a esto, su mejor resultado en 2024 ha sido un quinto puesto.

"El caso de Morbidelli es peor que el de Miller. No tiene nada de malo que siga en MotoGP, pero cuando tienes una moto ganadora tantos años seguidos, y tus compañeros te ganan siempre, en todas las carreras y todas las cronometradas, no me parece justo que no le des la oportunidad a los jóvenes", argumentó el catalán

"Yo he decidido dar un paso al lado el año que viene, porque tengo la sensación de que yo no estoy al mil por cien como lo pueden estar estos chavales que suben. Ya no tengo esa ansia por correr, y no me parece justo seguir aquí".

Por ello, aplaude con entusiasmo a Trackhouse Racing, que acaba de confirmar el fichaje de Ai Ogura, actual piloto de Moto2: "Que un team manager como Davide Brivio se la juegue con alguien como Ogura es de ‘chapeau’. Ai me parece muy bueno; es agresivo, trabaja solo. Me parece un super fichaje y lo que mejor que podía hacer Trackhouse", sentencia.

A sus 35 años, Espargaró pondrá punto final a su carrera deportiva como piloto a final de temporada. Pero no se irá muy lejos, ya que ha firmado con Honda para ser piloto probador a partir de 2025.