Aleix Espargaró, baja en Hungría por un accidente de ciclismo

Redacción deportes, 21 ago (EFE).- El español Aleix Espargaró (Honda RC 213 V), que iba a sustituir al lesionado piloto tailandés Somkiant Chantra en la escudería del italiano Lucio Cecchinello durante el Gran Premio de Hungría de MotoGP, será baja al haber sufrido un accidente mientras se entrenaba practicando ciclismo.

Espargaró es piloto probador de Honda Racing Corporation (HRC) tras haberse retirado de la competición activa y en el 'Balaton Park' iba a reemplazar al tailandés Chantra quien sufre una lesión de larga duración.

"Desafortunadamente, Aleix sufrió un accidente de ciclismo hace unos días. Aunque inicialmente parecía menor, llegó a la pista el jueves por la mañana con un fuerte dolor de espalda. Los exámenes médicos han revelado que su vértebra L3 está afectada. Ahora regresa a Barcelona para someterse a nuevas pruebas en el Hospital Universitari Dexeus.", dice el comunicado de LCR Team.

"Dadas las circunstancias, y tal y como ocurrió en el GP de Austria, el equipo IDEMITSU Honda LCR ha confirmado que Chantra tampoco será sustituido este fin de semana en Hungría", añade.