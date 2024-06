Aleix Espargaró: "El año que viene seguiré ligado al motociclismo"

Aleix Espargaró anunció recientemente su retirada de Moto GP a final de esta temporada. Una decisión de la que no se arrepiente el veterano piloto de Aprilia que afirma ser "feliz" y estar tranquilo con su decisión.

El catalán habló sobre su salida del campeonato en una charla para el programa Jijantes de Gerard Romero. Sonriente y relajado Aleix afirmó sin atisbo de duda que "soy muy feliz". "Es obligado disfrutar, ser feliz y sonreír. Tengo la vida que siempre he soñado, soy un afortunado y siempre intento sonreír. Hay demasiados problemas en la vida como para estar enfadado".

Aleix se mostró convencido con la decisión de retirarse. "No me ha costado dejar la moto. Pensaba que me costaría más, pero no porque al final es un deporte que hay mucho riesgo y tienes que darlo todo y a la que tu corazón o tu cabeza empiezan a dudar un 5% empiezas a perder muchísimo. Cuando a principio de temporada vi que me tiraba más mi casa, mi familia, pasar más tiempo aquí que jugármela en las carreras, pues fue un paso muy sencillo".

"A nivel mental y físico creo que estoy en el mejor momento de mi carrera deportiva, pero hay dos cosas. La primera que es genial poderte retirar sin arrastrarte, estando delante y disfrutando, pero empecé con 15 años dando vueltas por el mundo, tengo 34 y creo que es suficiente. Por otro lado me apetecen otras cosas, viajar con mi familia, nuevos retos empresariales, nuevas aventuras de la vida... hay otras cosas más allá del paddock".

Sobre su afición a la bici, que podría coger fuerza en la nueva etapa, Aleix comentó que, "tengo algunas propuestas para el año que viene, de bici y otras, pero tengo que pensarlas. Si he decidido parar es porque no me apetece mucho viajar. Quiero disfrutar de la vida que me he montado aquí en Andorra", avanzó, afirmando que, "quiero un poco de pausa".

Despedida y futuro

También recordó el catalán el momento de su despedida en el Circuit. "Yo quería hacerla en el Hospitality de Aprilia, algo más íntimo, pero los organizadores me explicaron que por protocolo no podía ser y cuando entré a la sala de prensa y vi a casi toda la parrilla de MotoGP aluciné", comentó. "Al final no hay mejor reconocimiento que el de tus compañeros/rivales porque tú puedes estar luchando en la pista pero si están en ese día tan especial es porque un poco te quieren y no hay nada más bonito".

Otro de los temas de actualidad que repasó Aleix fue el del fichaje de su amigo Jorge Martín por Aprilia, "la situación más loca del mundo", después de que el madrileño tuviera la renovación con Ducati hecha en Italia y se deshiciera en Montmeló. Martín pidió consejo a Espargaró, quien lo tuvo claro. "Si no puedes estar en Ducati creo que no hay mejor sitio que Aprilia. Somos la moto a batir". "Un tío como tu, con tu talento, creo que va a ser muy feliz", explica, asegurando que le hace muy feliz que su gran amigo coja su moto.

Sobre su propio futuro, aseguró que seguirá de la mano del motociclismo. "El año que viene me apetece seguir ligado al mundo de las motos porque aún soy relativamente joven y me flipan las motos, pero quiero bajar un par de marchas y no hacer el calendario tan loco que cada vez va a peor", aseguró.

“Quiero seguir ligado, quizás de piloto probador o hacer alguna carrera”, al estilo Dani Pedrosa. "Lo que ha hecho Dani de apuntarse a una fábrica y ayudarles a crecer es genial, así que esto es lo que voy a hacer", zanjó al respecto, antes de una puntualización: "No puedo decir lo que haré, pero no será Ducati".

Culé reconocido

Aleix, culé reconocido, habló también sobre el Barça. "Hemos perdido la ilusión. Porque empieza un proyecto nuevo, pero volvemos a caer, ahora viene un entrenador nuevo, que no sabemos muy bien cómo es, no sabemos qué va a pasar con la Masia, si habrá fichajes o no… llevamos un tiempo con mucha incertidumbre y eso es lo que hace que los culés estemos un poco desilusionados", explicó.

"Lo que nos podría volver a ilusionar es que el equipo crece, que jugamos a algo y que vamos a más, que podamos volver a ilusionarte con ganar títulos..." argumentó.

Respecto al mercado, no se mostró muy convencido el de Granollers, quien cree que el Barça podría optar por “saldos”, aunque sí hay un futurible que emocionaría al piloto. “Me encanta Nico Williams. Soy muy fan de los dos hermanos, también como personas”.

El ejemplo de Pol

Su hermano Pol apareció también durante la charla y habló sobre la retirada de Aleix. “Ya lo tiene bastante asumido. Lo mío fue bastante traumático pero Aleix está en un momento que ha podido decidir dónde, cuándo y de qué manera”, explicó el piloto probador de KTM, quien el curso pasado se quedó sin manillar.

“Pol ha sido parte importante de que me retirara. Le he visto muy feliz y he pensado “hay algo que me pierdo” por estar en los circuitos”, apuntó Aleix al respecto. "Son dos casos muy distintos, pero al final la parte que me importa es ver cuánto de feliz es Pol ahora. Lo hemos hablado mucho. Sabes que en cualquier deporte de élite cuando estás centrado en tu deporte parece que no hay nada más. Estás como en una bola de cristal. Cuando decides parar ves que hay más cosas que hacer, descubrir vida”, añadió.

Sobre el futuro, Pol bromeó con la afición de su hermano a la bici. “Está deseando bajar para estar todo el día encima de la bicicleta. Eso me pone enfermo”, comentó entre risas.

Sobre la faceta de periodista de Pol, actual comentarista de ‘Dazn’, Aleix afirmó que “me ha sorprendido mucho, yo sabía que era un piloto descomunal, pero esto no me lo esperaba”. Pol quiso hacer un apunte al respecto: “Izaskun (Ruiz) lleva todo el peso de la retransmisión, yo solo sigo unas directrices. Me lo hace muy fácil”.

Bromeó Aleix sobre una posible batalla con Jorge Lorenzo, como la que ha protagonizado contra Dani Pedrosa. “Yo subiría, pero a darle de ostias, a darse palos yo entro”, afirmó entre bromas Pol.