Aleix Espargaró se alegra del fichaje de Alex Rins por Yamaha

"Yamaha, después de Aprilia, es mi equipo favorito, porque se ve un buen ambiente y una moto competitiva, aunque ahora no lo sea", dijo en rueda de prensa El piloto español, por otro lado, prevé carreras más aburridas por el control de la presión del neumático

El español Aleix Espargaró, piloto oficial de Aprilia, ha señalado tras conocer la noticia del fichaje de Alex Rins por Yamaha para 2024, que se alegraba mucho por él y destacó que "es un piloto trabajador, con talento y rápido; además, es buena persona y somos muy amigos, aunque eso no cuente mucho aquí".

"Yamaha, después de Aprilia, es mi equipo favorito, porque se ve un buen ambiente y una moto competitiva, aunque ahora no lo sea. Me alegro mucho por Álex y creo que se lo merece y que van a hacer un buen equipo. Él y Fabio van a ser un equipo fuerte y peligroso para el año que viene", ha señalado en Silverstone Alex Espargaró.

Ya en lo estrictamente deportivo y al referirse al nuevo formato de entrenamientos, Aleix Espargaró ha asegurado que fue "uno de los que más apreté pues cada fábrica y cada piloto debe trabajar para mejorar su moto y con el formato anterior no había opción de hacerlo".

Por lo que se refiere al nuevo control de presión de los neumáticos, ha reconocido que "las carreras, sin ninguna duda, van a ser mucho más aburridas, porque habrá que dejar espacio".

De la decisión señala que "se hace por seguridad con el neumático delantero, para que no explote, pero no lo es para seguridad de las caídas de los pilotos. Si la presión se dispara a 2.2... La peor carrera que tuve yo el año pasado en ese sentido fue Silverstone, porque se me disparó a 2.25 y me adelantó hasta el apuntador", recuerda Aleix.