La alegría de Márquez tras volver a la victoria: "Hemos pagado un precio caro, pero ha valido la pena"

Marc Márquez ha vuelto a lo más alto del podio. Y lo ha hecho por primera vez desde el pasado mes de septiembre de 2025, en Misano (San Marino). El piloto de Cervera se llevó la victoria en Balaton Park (Hungría) tras conseguir terminar también en primera plaza tanto en la lucha por la 'pole' como en la carrera sprint. El '93' sumó 37 valiosos puntos para recortar distancias con los dos pilotos de Aprilia.

"La verdad que nosotros hemos hecho las cosas bien", comenzaba diciendo el catalán, que dejó a Acosta a más de un segundo de distancia. "Es verdad que esperaba encontrarme peor en este circuito, pero la clave fue dosificarme el viernes. Solo apreté dos o tres vueltas y no gasté energía. Ayer me encontré mejor que hoy, pero lo he dado todo", comenzaba diciendo el nueve veces campeón a DAZN, revelando las claves del fin de semana.

La alegría de Márquez tras volver a ganar / Boglarka Bodnar / EFE

La diferencia de gomas respecto a Pedro Acosta terminó siendo esencial. "El final de carrera mejor, que yo he ido con el medio y él con el blando, y me ha dado un poco de tregua. A final de carrera, menos mal que iba con la goma media (trasera) y Pedro Acosta con el blando... estaba ya agarrotado del brazo izquierdo de tanto hacer fuerza, hemos pagado un precio caro, pero ha valido la pena", dijo el '93'.

Y ese precio no es otro que las visitas constantes a la enfermería. "He pasado dos veces por el quirófano, muchas horas de camillas. No me lo tomo a risa porque es muy duro, pero hay que ser optimista, no ha sido la primera vez, cansa mucho mas mentalmente que fisicamente, pero cuando vives esto momentos la recompensa está ahí", dijo el catalán.

"Ha sido suerte"

La carrera estuvo marcada por el 'strike' de Jorge Martín en la curva 1, tras la salida. Se vieron implicados en la caída los tres primeros clasificados en el mundial, Marco Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, además de Raúl Fernández y Fermínb Aldeguer. "Hoy hemos tenido un punto de suerte, afortunadamente todos los pilotos están bien, cuando he visto que nos íbamos solos con Acosta he pensado ya que había pasado algo. Se han caído los dos o tres pilotos que tenían ritmo para ganar la carrera, ha sido suerte", opinaba el '93'.

Tras ganar por partida doble, sube dos posiciones en tabla para ser quinto... y está a 72 puntos de Marco Bezzecchi a falta de 14 GP's, con 518 puntos en juego. "En un campeonato tan largo todo puede pasar, pero de momento no me encuentro en el estado para remontar, me encantaría decir que vamos a por la remontada y vamos a por la victoria en Brno. A ver si llueve, pero lo he visto este fin de semana, con solo dos frenadas de derechas ya me costaba, hacer un fin de semana como el que he hecho técnicamente es muy difícil, lo tienes que cuadrar todo bastante cuando no aprietas el viernes", dijo Márquez.

Marc ya dejó claro tras la sprint que queda poco por demostrar, y que su prioridad ahora es pasarlo bien sobre la moto. "Quiero disfrutar, durante toda mi carrera deportiva me he puesto mucha presión. Claro que voy a seguir siendo ambicioso, no me calmaré con 33 años, pero quiero relajarme un poco mentalmente y disfrutar, porque si disfruto todo va a ir llegando. Pero todo depende del físico, que tenemos que ir mejorando", terminó diciendo.