El alegato de Rossi contra Ducati por Bagnaia

Valentino Rossi está siendo protagonista en el GP de Catalunya, uno de los pocos grandes premios que no se ha querido perder el ‘doctor’, que no se deja ver demasiado en el paddock desde su retirada en 2021, a pesar de ser propietario de un equipo en MotoGP, el VR46 de Di Giannantonio y Morbidelli.

Después del baño de masas que se dio el sábado en su paseo en scooter por el vial del Circuit durante la clasificación, el italiano a pedido a Ducati que "haga el mismo esfuerzo" que hace Pecco Bagnaia , piloto de su Academia, para recuperar el rendimiento este año.

El turinés puso fin a una larga sequía de títulos de Ducati en MotoGP en 2022 y revalidó el título en 2023, siendo subcampeón en 2024 ante Martín. Pero tras la llegada al box oficial de Marc Márquez tel año pasado, Pecco perdió su condición de piloto principal del equipo y fue perdiendo prestaciones.

Ducati ha llegado a un acuerdo con Pedro Acosta para sustituirle en 2027, aunque no es todavía oficial, pero Pecco mantiene su compromiso para tratar de dar el máximo en la actual temporada.

Tras una carrera sprint en la que Bagnaia remontó desde la 13ª posición de la parrilla hasta la sexta en Barcelona, ayer sábado, Rossi elogió la "muy buena actitud" de su pupilo en una entrevista con Sky Sports Italia.

Bagnaia "lo está dando todo", insistió Rossi, citando lo que ha visto entre bastidores durante sus entrenamientos juntos. "Está realmente decidido a volver a ganar con Ducati, que es la actitud correcta, y se pueden ver los frutos. En Le Mans tuvo un fin de semana espectacular".

El Gran Premio de Francia de Bagnaia, tras un segundo puesto en el sprint, terminó con una caída causada por lo que Rossi describió como "un problema con los frenos". Esto coincidía con lo que Bagnaia había dicho después de la carrera, aunque el proveedor Brembo insistió posteriormente en que "no se encontraron anomalías" en el sistema de frenado, y Bagnaia afirmó en Barcelona que lo que fuera que estuviera sucediendo se había resuelto y que no se trataba de un problema técnico.

"La temporada aún es larga, y probablemente Pecco no correrá con Ducati el año que viene", continuó Rossi. "Me gustaría que Ducati hiciera el mismo esfuerzo que Pecco para intentar volver a estar en la parte delantera."

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"Es como en un matrimonio en el que se amaban mucho, pasaron cosas malas como el año pasado: no hay resultados. Pude ver que las cosas se enfriaron mucho, ¿sabes?. Sin embargo, Pecco lo está intentando, y espero que todos en Ducati también lo intenten, porque, en mi opinión, existe el potencial para volver a ganar", zanjó el 46.