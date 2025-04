Aldeguer toma posiciones en la batalla de los rookies

En el Gresini Ducati están de enhorabuena. La temporada no podría haber empezado mejor para un equipo que está plantando cara al de fábrica, con un Àlex Márquez que está siendo el único capaz de seguir la estela de su hermano Marc. Pero la actuación del de Cervera no es la única destacable en el equipo, y es que aunque el brillante inicio del catalán haya deslumbrado, no hay que perder de vista el desempeño de su compañero, Fermín Aldeguer.

El de La Ñora ha aterrizado en el equipo sin hacer mucho ruido, trabajando en la sombra, yendo de menos a más. Con apenas cuatro carreras a sus espaldas los resultados empiezan a llegar y puede que los podios no estén lejos. En la sprint del GP de Qatar Aldeguer estuvo este sábado a punto de conseguirlo. El murciano, formado en la Cuna de Campeones firmó una de sus mejores carreras y se mantuvo desde el principio en las primeras posiciones. Batalló hasta la última curva y solo le faltaron unos pocos metros para poder superar a un Franco Morbidelli que acabó cruzando la línea de meta tercero. Ambos habían superado poco antes a un Fabio Quartararo que no pudo mantener los buenos resultados de la clasificación, donde fue tercero.

"Sabía que podía hacer una carrera así antes de salir. Tenía duda de si montar neumático blando o el medio. Tenía duda de si iba a poder luchar con ellos en las primeras vueltas, con los que llevaban el blando, Zarco o Viñales. Tenía miedo en eso, pero he tirado de valentía y creo que nos ha salido muy bien", explicaba más que contento el joven piloto español.

"Cuando me junto con los grandes, intentar aprender lo máximo posible y así está siendo", afirmó satisfecho a los micrófonos de 'DAZN'. "Ahora que estoy rodando con los de delante, que las velocidades son diferentes, el aprendizaje es mucho más rápido. Me cuesta menos ir con los rápidos que en mitad del grupo. Bien por esa parte, eso es que estamos aprendiendo", apuntaba.

"No me meto nada de presión, no me pongo un objetivo. Obviamente saboreando el podio, mañana (por hoy) puede ser un objetivo claro, porque tengo la velocidad. Pero con estar en el top-5 me conformo", concluyó. No fue posible pero acabó en una meritoria sexta plaza.

Ogura, la referencia

Más allá de alcanzar metas grandes como los podios o las victorias, Aldeguer tiene en su mano la posibilidad de convertirse en el mejor rookie de la categoría. Compite por ese puesto con el japonés Ai Ogura y con el tailandés Somkiat Chantra, que han debutado con desiguales sensaciones.

El primero asombró ya desde los test con el Trackhouse Racing y se hizo grande en el primer GP, el de casa para él, siendo cuarto en la sprint y quinto en carrera. Unas posiciones de mérito a los que no se acercaron ni Aldeguer (13 en la sprint y en carrera), ni mucho menos Chantra (19 en la sprint y 18 en carrera). El japonés sumó sus primeros puntos pero no pudo replicar su actuación en Argentina, donde acabó 15 en la sprint y fue descalificado en carrera por utilizar un software no homologado. Tampoco mejoró Aldeguer, que se quedó fuera del Top-10 en ambos casos.

En Austin, Ogura fue noveno en las dos carreras mientras que Aldeguer no llegó a finalizar el GP el domingo, aunque sí consiguió ser undécimo en la sprint, sin puntos. En Qatar, gracias a su cuarto puesto, consiguió seis unidades que, sumadas a las tres que ya tenía de la carrera en Argentina, y las once de la quinta plaza en Qatar, suman 17 puntos para ser decimosexto y acercarse a un Ogura que acumula 29, siendo más regular en la zona alta. Aldeguer, por su parte, ha estado por el momento, más cerca del podio que el menudo piloto nipón.

Chantra, por su parte, sigue calentando en el banquillo de los puntos y aún no ha estrenado su casillero.