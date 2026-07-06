Aldeguer no tendrá sustituto en Alemania

BK8 Gresini Racing MotoGP encara un difícil fin de semana en el Gran Premio de Alemania. Lo hará con un solo piloto, Álex Márquez, aún a medio gas tras su grave accidente en el GP de Catalunya, en mayo, aunque cada vez más recuperado. El box de Fermín Aldeguer se quedará vacío en Sachsenrig, ya que el piloto murciano sufrió una caída en Assen y no está en condiciones de volver a la pista.

El equipo de Nadia Padovani, que esta misma mañana se despedía de Álex de cara a 2027, cuando el de Cervera pondrá rumbo a KTM, ha confirmado poco después, ya en clave 2026, que Aldeguer no contará con un sustituto para la undécima cita de la temporada.

Aldeguer se fue al suelo en la Práctica del viernes en el TT de Assen, al igual que su compañero Álex Márquez. Pero mientras que el catalán no vio agravadas las lesiones que aún arrastraba desde Montmeló, al murciano le diagnosticaron una fractura de la vértebra cervical T7. Aún renqueante de la lesión de fémur que se produjo mientras entrenaba este invierno, el propio Fermín explicó que se perdería la cita de Sachsenring y volvería a la acción tras el parón veraniego de MotoGP.