Moto GP
Aldeguer tiene el OK para correr, pero llega a Brasil con muletas: "Si vuelvo es porque estoy bien"
El piloto murciano de Gresini reaparece en Brasil tras romperse el fémur en un entrenamiento y pasar por quirófano este invierno
Después de romperse el fémur de su pierna izquierda en un entrenamiento invernal en Valencia, Fermín Aldeguer tuvo que pasar por quirófano y se perdió la pretemporada y la primera carrera del Mundial, hace tres semanas en Tailandia. El piloto de Gresini ha trabajado duro en su recuperación para poder acerlerar su regreso a la pista, este fin de semana en Brasil.
El murciano tiene el OK de los médicos del Mundial para subirse a la moto este viernes en el Autódromo Ayrton Senna de Goiania, pero nadie lo diría viéndole llegar al circuito con muletas. “Si he vuelto es porque estoy bien, esto es por precaución, para evitar la fatiga. Hago menos esfuerzo en la moto que caminando”, asegura Fermín.
Sobre su accidente, recuerda que “estaba frenando y subiendo una marcha cuando perdí la parte trasera, no sé el momento exacto en el que me rompí la pierna”, dice. “De todos modos estoy en Brasil y es una noticia positiva, Ahora voy a continuar paso a paso tratando de recuperar la confianza”.
“Dadas las heridas superficiales y el tipo de fractura, pensé que estaría más o menos en Qatar, pero después de las primeras cuatro semanas comencé a pensar que podía reaparecer en Brasil. Considero que es una buena oportunidad porque esta es una nueva pista para todos”, subraya Aldeguer.
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