Aldeguer: "Ganar hoy me da motivación para el resto de la temporada"

Fermín Aldeguer se convirtió este domingo en Mandalika en el segundo piloto más joven en conseguir una victoria en MotoGP. Al murciano solo lo supera en preocidaz un Marc Márquez que lo consiguió con 20 años y 63 días, por los 20 años y 183 días con los que lo ha hecho el de Gresini.

Un hito que sirve además para que el de Gresini se resarciera del mal sabor de boca que le dejó la sprint del sábado, que dominó desde el principio hasta la última vuelta en la que fue superado por Marco Bezzecchi.

"Cuando ayer vi que todo el mundo estaba contento y que Bezzecchi realmente había sido más competitivo que yo, que tenía más experiencia que yo en esta categoría, me quedé mucho más tranquilo", reconoció Aldeguer en las declaraciones post carrera.

"Hoy he salido sin expectativas, pero sabía que segundo podía hacer, según el ritmo que tenía, y estaba esperando durante toda la carrera a Bezzecchi, para ser sincero, ya que a mi no me han marcado nada y tampoco había pedido que me marcaran nada, y creo que ahí ha estado la clave de mantener el ritmo y estar súper concentrado", ha afirmado el segundo vencedor más joven de un gran premio de MotoGP.

En un sueño

"Ganar hoy la verdad es que me da motivación para el resto de la temporada y estar en números de grandes campeones pues motiva más", ha insistido Fermín Aldeguer.

De la primera victoria, ha señalado que "todo el mundo lo piensa, lo sueña y lo espera", pero que "no se sabe", y "tienes que empezar poniéndote objetivos y cumplirlos y eso es lo que te va motivando".

"La verdad es que tenemos que estar súper orgullosos de lo que hemos hecho, incluso antes de venir aquí, y esto es la recompensa al trabajo que hemos hecho", recordó Fermín Aldeguer.