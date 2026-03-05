Aldeguer apunta a Brasil, pendiente del 'ok' médico

Fermín Aldeguer, tras perderse la cita inaugural de la temporada 2026 de MotoGP, podría reaparer en la siguiente ronda que se disputa del 20 al 22 de marzo en Goiania. El piloto de Gresini consta en la lista de inscritos para el Gran Premio de Brasil aunque su presencia no ha sido confirmada de forma oficial por su equipo.

Aldeguer sufrió una dura caída el pasado mes de enero mientras entrenaba con una moto de calle en el Aspar Circuit de Valencia y tuvo que pasar por quirófano para tratar la lesión en la diáfisis del fémur izquierdo y empezar un período de recuperación. Desde entonces se han cumplido casi dos meses en los que el murciano ha completado sesiones de alta intensidad para acortar los plazos e incorporarse al campeonato lo antes posible.

Incluso, tal como mostró en sus redes sociales, se montó un simulador decorado con su colores y su dorsal para poder prepararse desde casa.

Como consecuencia del incidente, Aldeguer se perdió los primeros test de pretemporada además del Gran Premio inaugural que tuvo lugar el pasado domingo 1de marzo en Tailandia con victoria del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia). Su lugar en el box de Gresisni lo cubrió el veterano piloto italiano, Michele Pirro, piloto probador de Ducati, quien ya completó algunas carreras el curso pasado.

A la espera

Con vistas al GP de Brasil, la gran novedad del calendario en esta temporada, el piloto murciano aparece en la lista provisional de inscritos aunque esto no supone ninguna garantía, ya que la misma se puede modificar hasta 24 horas antes del Gran Premio. Por el momento, la idea es que Aldeguer pueda participar y, según avanza 'Motorsport', el español viajará a Brasil junto al resto del equipo.

Su participación, como es habitual según la normativa del campeonato, dependerá de recibir el ok tras pasar una revisión por los servicios médicos del Mundial el jueves previo a la carrera.

Sin haberse podido subir a la moto en pretemporada, es probable que Aldeguer se pruebe la próxima semana con una moto de calle antes de poder volver a subirse a su moto de competición.